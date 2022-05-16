وكيل تعليم مطروح يتابع مبادرة المراجعة النهائية لطلاب الزراعة المطرية

تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح يرافقه نبيل نجيب مدير عام التعليم الفني فعاليات مبادرة المراجعة النهائية لطلبة الصف الثالث بمدرسة الزراعة المطرية بمركز التنمية المستدامة بحضور علي عبد الحاكم مدير مركز التنمية المهنية بمركز بحوث الصحراء.

وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم مطروح طلاب الزراعة المطرية بالسعي الجاد في اكتساب المعرفة لتحقيق أقصى فائدة من محاضرات المراجعة النهائية للمواد الثقافية قبل امتحانات الدبلوم الفني، مؤكدا ضرورة الالتزام والانضباط في القاعة المخصصة بهدوء والجدية والتركيز.



كان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح قد أعلن انطلاق قطار القوافل التعليمية لأبنائنا طلاب الشهادة الثانوية العامة بالإدارات الخارجية، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتنفيذ تلك القوافل بشكل دورى علي مدار المرحلة المقبلة للارتقاء بالمستوى العلمى والتعليمى لطلاب الثانوية و تدريب الطلاب على نظام الأسئلة الجديد وذلك بكافة أرجاء المحافظة من خلال الاستعانة بخبراء المواد الدراسية في جميع المناهج التعليمية.

وأشار مدير تعليم مطروح أنه سيتم انطلاق قطار القوافل الخارجية من إدارة العلمين لطلاب ( العلمين- الضبعه- الحمام- البنجر،) وستكون المحطة الثانية الخميس المقبل بإدارة براني التعليمية لطلاب(النجيله - برانى -السلوم) ثم بعد ذلك إدارتى سيوة ثم مطروح وذلك لتقديم محاضرات بكافة المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة بإدارات مطروح موضحا أن تعليم مطروح يهدف من تنظيم تلك القوافل الى الارتقاء بالمستوى التعليمى للطلاب ليحققوا نتائج متميزة من خلال محاضرات دراسية متنوعة يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة لتقديم منتج تربوي متطور، يستفيد منه الطلاب وتخفيفا عن أولياء الأمور وبما يساهم فى تحقيق نتائج متميزة على مستوى الجمهورية.



وعلى جانب آخر طالب اسماعيل جاتو مديرعام التعليم العام الطلاب بضرورة الجد والاجتهاد فى تحصيل العلم من أجل تحقيق أقصى استفادة من المحاضرات المجانية وخبرات المحاضرين وبضرورة الالتزام بالانضباط داخل القاعات المخصصة للمحاضرات مع التحلى بالهدوء والجدية والالتزام.