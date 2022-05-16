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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

سفير مصر بكوبنهاجن: زيارة وفد النواب فصلا جديدا في التعاون المثمر مع الدنمارك

صدى البلد

أكد سفير مصر في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن كريم شريف، أن زيارة وفد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري الحالية والتي تستمر حتى 21 مايو الجاري إلى الدنمارك تُعد فصلاً جديدًا من فصول التعاون المثمر مع الجانب الدنماركي.


جاء ذلك خلال مأدبة العشاء التي أقامها السفيرعلى شرف وفد مجلس النواب المصري الذى يقوم بزيارة إلى الدنمارك برئاسة النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وتنسيق المواقف في شتى المجالات.


وذكرت وزارة الخارجية اليوم /الاثنين/ على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن السفير قال في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة إن الزيارة تأتي استمرارًا للتعاون مع المبادرة المصرية الدنماركية للحوار والتي تهدف منذ إنشائها في عام 2004 إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الجانبين في كافة المجالات.


وأشاد السفير المصري بالتطور الكبير على صعيد العلاقات المصرية الدنماركية والتي شهدت مؤخرًا زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى كوبنهاجن ولقاءه مع كل من رئيسة الوزراء الدنماركية ووزير الخارجية الدنماركي، وما شهدته الزيارة من التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي خارجية البلدين وذلك بشأن المشاورات السياسية بينهما.


كما استعرض الاستعدادات التي تقوم بها مصر في ظل استضافتها ورئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، معرباً عن الترحيب بالتعاون مع الدنمارك ضمن الشركاء الدوليين لتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح المؤتمر.


من جانبه، أعرب النائب كريم درويش عن تطلعه لتعزيز التعاون البرلماني مع الدنمارك، موجهاً الدعوة إلى رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الدنماركي لزيارة مصر للتعرف عن قرب على التقدم المُحرز في مختلف المجالات التنموية، والاقتصادية، والاجتماعية. 


كما أشار إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للمرأة وتمكينها وهو ما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أكدت في المحور الثالث بها على أهمية التمكين السياسي للمرأة في دوائر صنع القرار، منوهًا في هذا الصدد بالأغلبية التي تمثلها السيدات في أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.


بدوره هنأ رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الدنماركي "بيرتل هاردر" السفير المصري والوفد البرلماني على الزيارة الناجحة التي قام بها وزير الخارجية إلى الدنمارك، معرباً عن تطلعه وأعضاء اللجنة البرلمانية التي يرأسها لتعزيز التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة، وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لمصر في تنظيم مؤتمر COP27 المقرر في نوفمبر القادم في ضوء الاهتمام المشترك بموضوعات البيئة والتغير المناخي.


حضر مأدبة العشاء رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الدنماركي "بيرتل هاردر"، ورئيسة المجلس الدنماركي للعلاقات الخارجية "تشارلوت فلينت"، والسفير الدنماركي بالقاهرة "سفيند أولينج"، والسفير حاتم سيف النصر نائب رئيس مجلس إدارة المبادرة المصرية الدنماركية للحوار، والسفير نبيل حبشي مساعد وزير الخارجية للمراسم، والدكتور جمال سلطان عضو المبادرة عن الجانب المصري، ومنسقة المبادرة في القاهرة "بيرنيل بريمينج" وأعضاء المبادرة من الجانب الدنماركي.

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