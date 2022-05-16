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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

التراث المعماري والأدلة البردية والأثرية| معالم مدينة الإسكندرية في العصر المتأخر.. الأربعاء

معالم مدينة الإسكندرية
معالم مدينة الإسكندرية في العصر المتأخر

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مشروع الإسكندرية بقطاع المكتبات، محاضرة عامة بعنوان "معالم مدينة الإسكندرية في العصر المتأخر" تلقيها الدكتورة دعاء محمد بهي الدين، باحث أول بمركز الدراسات القبطية، بمكتبة الإسكندرية. 

وتُعقد المحاضرة يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022، في تمام الواحدة ظهراً، بقاعة الوفود، بمركز المؤتمرات، بمكتبة الإسكندرية.

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تتناول المحاضرة التراث المعماري السكندري خلال العصر المتأخر من تاريخ مدينة الإسكندرية خاصة في الفترة ما بين القرنين الرابع والسابع الميلاديين، عندما ولدت المسيحية في مصر وما تبع ذلك من أثر على الأسلوب المعماري الذي ابتكره المعماريين المحليين، وكيف تمكن فنانو الإسكندرية من خلق التناغم ما بين التراث الهلليستني للمدينة منذ نشأتها في العصر البطلمي، مرورا بالعصر الروماني، وما كان متبعا في القسطنطينية التي أصبحت عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية.

تستعرض المحاضرة الأدلة البردية والأثرية التي تشير الى الملامح المعمارية التي ميزت الإسكندرية في تلك الحقبة المتأخرة من تاريخها والدور الهام الذي لعبته المدينة كونها أهم مدن الشرق في هذه الفترة التاريخية الهامة.

تأتي المحاضرة في إطار فعاليات الموسم العاشر للبرنامج الثقافي لمشروع الإسكندرية. ويهدف المشروع إلى خدمة الباحثين المتخصصين في دراسة مكتبة الإسكندرية القديمة وتاريخ وحضارة مدينة الإسكندرية القديمة منذ نشأتها وحتى الفتح العربي لمصر، وتتبع تأثيرها العلمي والفكري والحضاري عبر العصور وما يتصل بذلك من موضوعات تراثية وأثرية وتاريخية وغيرها. 

كما يولي المشروع اهتماماً خاصاً بعقد مختلف أنواع الأنشطة والفعاليات الموجهة للجمهور العام والمتخصص على السواء، من أجل إثراء الساحة الثقافية في مختلف دروب المعرفة ذات الصلة بأهداف المشروع وما يتصل بها من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الحفاظ على هذا التراث وتوثيقه ونشره والتعريف به.

مكتبة الاسكندرية المسيحية الباحثين الدراسات فعاليات التاريخ التراث مؤتمرات معمار تاريخية مركز الدراسات القبطية الدراسات القبطية قبطية عاصمة

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التراث المعماري والأدلة البردية والأثرية| معالم مدينة الإسكندرية في العصر المتأخر.. الأربعاء

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