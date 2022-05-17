تعذيب وإعدام.. كيف تحول معسكر للأطفال في أوكرانيا إلى سلخانة بشرية

منذ طرد القوات الروسية من العاصمة الأوكرانية كييف في نهاية مارس الماضي، تم اكتشاف جثث 1000 مدني في منطقة بوتشا، وفق ما ذكر تقرير لشبكة “بي بي سي” البريطانية.

وقالت “بي بي سي”، إنه جرى دفن الكثير منهم على عجل في مقابر متناثرة.

وعلمت “بي بي سي” أن حوالي 650 شخصًا قتلوا بالرصاص فيما وصفه مسئول كبير في الشرطة الأوكرانية بأنها عمليات إعدام مروعة.

ومن خلال مراسلي الشبكة البريطانية الإخبارية الأشهر في بريطانيا، قامت “بي بي سي” بالتحقيق فيما حدث في معسكر صيفي للأطفال، ذكرت أنه تحول إلى مسرح للجريمة.

إطلاق النار على الرؤوس

وذكرت “بي بي سي” أنه في بوتشا وفي معكسر للأطفال، لقي مدنيين مصرعهم بطريقة وحشية، حيث زعمت أنه تم إجبار خمسة رجال أوكرانيين على الركوع على ركبهم وتم إعدامهم بإطلاق النار على رؤوسهم.

ولمتابعة المزيد حول جرائم الحرب الروسية على أوكرانيا.. تابع الفيديو جراف التالي: