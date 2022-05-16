تحذير من أزمة اقتصادية عميقة.. الاتحاد الأوروبي: قلقون من عواقب الحرب الروسية

أعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم "الإثنين"، عن قلق الكتلة من عواقب الحرب الروسية على أوكرانيا، محذرا من "أزمة اقتصادية عميقة".

وأشار كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي إلى أن روسيا تمنع خروج القمح من أوكرانيا ووصوله إلى الأسواق.

كما أعرب جوزيب بوريل عن شكوكه يوم الاثنين في أن تتمكن الـ 27 دولة الأأعضاء بالكتلة من التوصل إلى توافق بشأن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، مشيرا إلى وجود انقسامات قوية. وأضاف: "بالتأكيد ، سنناقش".

وقال بوريل، قبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي "سنبذل قصارى جهدنا من أجل الوصول لحل، ولكن لا يمكنني ضمان حدوث ذلك لأن المواقف قوية للغاية".

وأضاف الدبلوماسي أن بروكسل تتفهم "الوضع الخاص لبعض الدول الأعضاء" التي تعارض الحظر النفطي الروسي، لكنه أشار إلى أن الجميع يبذل جهدًا "من أجل تشكيل جبهة موحدة ضد روسيا".

وحول انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، قال بوريل إن :"دول الاتحاد الأوروبي ستدعم انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج لبضعة أيام أخرى للتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا.

وقالت بيربوك، في تصريح للصحفيين لدى وصولها إلى اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "بصفتنا ألمان، نعلم أن هذا [الحظر النفطي] ليس خطوة سهلة.. فلا تزال هناك قضايا معينة بحاجة إلى حل، وهذا لن يحدث اليوم".

وأضافت: "لكنني على ثقة من أننا سنجد اتفاقًا في الأيام المقبلة".

وشددت وزيرة الخارجية الألمانية على ضرورة انتهاء القصف الروسي لأوكرانيا لاستئناف الحوار مع موسكو.