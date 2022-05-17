دراسات عليا بتربية القاهرة تعلن عن طريقة التعامل مع المقررات الدراسية بالجداول



أكدت الدكتورة إيمان هريدي عميدة كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة ،أنه على الطلاب الالتزام بالمقررات الاختيارية المسجلة بالجداول والتعامل معها من خلال منصة البلاكبورد.

و أضافت الدكتورة ايمان هريدى ، أنه من لديه أي مشكلة بخصوص المقررات الاختيارية والبلاكبورد التكرم بارسالها على الرابط https://forms.gle/suiENkvMnWfdSL596



على الجانب الاخر ، تنظم حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ضمن فعاليات برنامج الاحتضان في نسخته الرابعة ورش عمل وجلسات توجيه وإرشاد للمشتركين في البرنامج، كما تنظم الكلية ندوة للطلاب بعنوان "قواعد النقد الفني".

وفي كلية الطب البيطري تنظم اللجنة الاجتماعية معرضًا للمشغولات اليدوية، ودورة تدريبية عن "الإحصاء الحيوي" لطلاب الدراسات العليا.

وتنظم كلية العلاج الطبيعي ندوة لقسم العلاج الطبيعي لأمراض الأعصاب، كما تنظم كلية التمريض بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية دورة تدريبية بعنوان "تمريض صحة الأم وحديثي الولادة" يشارك فيها عدد من المتقدمين من الدول الأفريقية.

وفي كلية الهندسة تنظم إدارة الكلية فعاليات المدرسة الإيطالية بعنوان "تطبيقات ميكانيكا الصخور لحفظ التراث".