لميس الحديدي: لم يحدث تقدم في مخالفات التصالح منذ مارس 2021..فيديو

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بتعديلات الحكومة المرتقبة لقانون التصالح في مخالفات البناء مؤكدة أن القرار له فوائد كثيرة للمواطنين والدولة.

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديم برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة "ON"، أن 2.800 مليون طلب تصالح تقدم به المصريون، متابعة “الناس قدمت طلبات تصالح، ودفعت 25% لكن لم يحدث تقدم في هذا الملف منذ مارس 2021”.

وأكدت على أهمية سرعة الانتهاء من هذا الملف لأنه سيدير عائدا كبيرا على الدولة، كما أنه سيمكن المواطنين من الحصول على الترخيص اللازم لمنازلهم أو عقاراتهم أو أراضيهم، موضحة أنه لا يمكن التقدم لإجراءات التسجيل في الشهر العقاري لأي وحدة دون إتمام ملف التصالح.

https://youtu.be/6eTusmXvGfQ