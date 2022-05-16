استاذ عام الفيروسات يوضح خطورة مرض جدري القرود

قال الدكتور أيمن الشبيني أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، أن فيروس جردي القرود نوع من أنواع الفيروس الذي ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان .



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم " أنه نوع من انواع الجردي ويمكن أن ينتقل من القرد والسناجب والفئران، بشكل مباشر للإنسان، لكن خطورة انتشاره محدوده وفرص انتشاره قليلة نتيجة التعرض القليل للحيوانات .



أوضح أنه يمكن أن ينتقل من إنسان لآخر، وهذا الفيروس موجود من السبعينات وأمريكا ظهر بها في عام ٢٠٠٣، وهذا الفيروس متواجد ويمكن أن ينتقل لكن ليس هناك داعي للقلق.



وتابع أنه جدري يظهر على الجود بخلاف الجدري المائي وليس له علاج ولم يتم وضع لقاح لهذا النوع لكن لقاح الجاري المائي يحد منه .