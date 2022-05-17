اليوم.. آداب حلوان تناقش مشروعات تخرج طلاب قسم صحافة

تنظم كلية الآداب جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، لقاء لعرض مشروعات التخرج لطلاب قسم الاعلام جامعة حلوان تحت إشراف الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب و الدكتورة سحر فاروق الصادق رئيس قسم الإعلام.

ويناقش طلاب قسم الصحافة مشروعات تخرجهم يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022 وتتكون لجنة مناقشة شعبة الصحافة من د. محمود مسلم رئيس تحرير الوطن وعضو مجلس الشيوخ ورئيس قناة dmc، ا. أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، ا. عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ، ويناقش الطلاب عدد من المشاريع منها مورستان" والمجلة متخصصة في الصحة النفسية ومجلة" "سبورتيات" وهي مجلة رياضية، ومجلة "فانتازيا" وهي مجلة توعوية عن القضايا الاجتماعية.

جدير بالذكر نظمت كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان ندوة “هي تستطيع” في إطار فعاليات المهرجان الرياضي لطالبات الجامعة بقاعة الدكتور حسن حسني، الذي تنظمه الكلية، بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة، وبالتعاون مع رعاية الشباب بالجامعة، واتحاد الطلاب وأسرة من أجل مصر بالصالة المغطاة.

وجاءت الفعاليات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة أماني فاخر عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال، وتحدث في الندوة الأستاذة الدكتورة جيهان رجب مقرر مناوب للمجلس القومي للمرأة فرع القاهرة ومستشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسفيرة نجوى إبراهيم رئيس مؤسسة المرأة المصرية الأفريقية.