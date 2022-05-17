ميدو: إيهاب جلال سيستبعد 3 من المحترفين قبل إعلان القائمة النهائية

أكد أحمد حسام ميدو أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة إيهاب جلال سيستبعد على الأقل 3 لاعبين محترفين من القائمة النهائية لمباراتي غينيا وإثيوبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

قال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "البداية دائما مهمة، ولذلك مباراتي غينيا وإثيوبيا في غاية الأهمية بالنسبة لمنتخب مصر الوطني تحت قيادة إيهاب جلال".

وأضاف ميدو: "على الأقل في القائمة النهائية للمباراتين، سيكون هناك 3 لاعبين من قائمة المحترفين خارج القائمة النهائية".

وختم حديثه قائلا: "الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال سيستبعد على الأقل 3 لاعبين من قائمة المحترفين التي تم الإعلان عنها قبل مباراتي غينيا وإثيوبيا".