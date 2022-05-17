نائب رئيس الوزراء الأسبق: آثار أزمة روسيا وأوكرانيا الاقتصادية ستمتد بعد الحرب

قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق أنه يتوقع طول أمد أزمة وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وأن ههذ التوقعات ليست مستمدة من تحليل شخصي لكنه شبه اتفاق عالمي اقتصادي من المؤسسات وكبري بيوت التحليل أن أمد الازمة سيطول.

وتابع "بهاء الدين" خلال حوار هاتفي عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:" اتضح هذا جلياً في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي وانتهت التوقعات أن الازمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب لن تنتهي بمجرد توقف الحرب لكن سيطول زمنها وسقفها".



مؤكداً أن آثارها العميقة الممتدة التي أثرت على الزراعة والصناعة في كلاً من روسيا وأوكرانيا والدول المجاورة فضلاً عن معدلات التضخم المتصاعدة والركود العالمي بما يؤكد أن أمد الازمة سيطول.



وأتم : هذه الدراسات والأبحاث ليست فقط بغية التحليل لكن هدفها إيصال رسائل للدول والحكومات بأن أثار الازمة بعيدة وطويلة الاجل.