في عيد ميلاده.. قصة حب عادل إمام وزوجته هالة الشلقاني

يحتفل اليوم الثلاثاء 17 مايو، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 82، إذ ولد في نفس اليوم عام 1940، بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا.

قصة حب عادل إمام وزوجته هالة الشلقاني

كشفت زوجة عادل إمام فى إحدى الحوارات التليفزيونية أنها تعرفت على زوجها أثناء زيارته للمخرج الكبير سمير العصفوري، حيث كانت تسكن فى نفس العمارة التى كان يسكن بها، وقد أعجبت به لأنه لم يقم بمغازلتها.

رزق الزعيم عادل إمام بـ 6 أحفاد، وأكد خلال أحد الحوارات التليفزيونية أنه رفض أن يلقبونه بـ "بابا عادل"، وأصر على أن يطلقون عليه لقب "جدو "، نظرًا إلى حبه الشديد لهذا المسمى.

تزوج عادل إمام خلال حياته مرة واحدة فقط، بعد قصة حب جمعته بزوجته هالة الشلقاني وأسفرت تلك الزيجة عن إنجابهما ثلاثة أبناء هم محمد ورامى وسارة.

في شهر أبريل عام 2020، نشرت هالة الشلقاني (زوجة الزعيم عادل إمام)، صورة حديثة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بدت فيها متألقة كما كانت عليه قبل عدة سنوات.

ولفتت صورة هالة الشلقاني (زوجة الزعيم عادل إمام)، أنظار أصدقائها، الذين أشادوا بجمالها الذي لم يتأثر عما كانت عليه مسبقًا، وذلك منذ أحدث ظهور إعلامي لها مع الإعلامي مفيد فوزي قبل عدة سنوات.

مسيرة عادل إمام

حصل عادل إمام علي بكالوريوس كلية الزراعة من جامعة القاهرة وتزوج من هالة الشلقاني وانجب منها رامي إمام خريج الجامعة الأمريكية ويعمل في مجال الإخراج ثم سارة التي تزوجت من نجل المهندس نبيل مقبل ثم نجله الأصغر محمد خريج الجامعة الأمريكية وانخرط في المجال الفني ليبدأ مشواره منذ أن كان طفلا من خلال مشاركة والده والفنانة يسرا في فيلم كراكون في الشارع عام 1986.