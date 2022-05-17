إيهاب أمين أفضل لاعب سلة في دوري السوبر للمحترفين

توج إيهاب أمين، لاعب فريق السلة رجال بالنادي الأهلي بجائزة أفضل لاعب، وفاز عمرو الجندي ‏بجائزة هداف سلسلة النهائيات، على هامش حفل تتويج الأهلي بلقب دوري السوبر الذي أقيم مساء ‏اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى.‏

ومنح مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة جوائز الأفضل من لاعبي الأهلي والاتحاد ‏السكندري بعد انتهاء بطولة دوري السوبر لموسم 2021-2022.

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وتوج الفريق الأول لكرة السلة بطلًا لدوري السوبر للمحترفين لكرة السلة موسم 2021/2022، بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الخامسة ضمن سلسلة «best of 5» بنتيجة 88-75، في المباراة التي جمعتهما على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.