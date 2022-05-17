إيهاب أمين أفضل لاعب سلة في دوري السوبر للمحترفين

توج إيهاب أمين، لاعب فريق السلة رجال بالنادي الأهلي بجائزة أفضل لاعب، وفاز عمرو الجندي بجائزة هداف سلسلة النهائيات، على هامش حفل تتويج الأهلي بلقب دوري السوبر الذي أقيم مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى.
ومنح مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة جوائز الأفضل من لاعبي الأهلي والاتحاد السكندري بعد انتهاء بطولة دوري السوبر لموسم 2021-2022.
وتوج الفريق الأول لكرة السلة بطلًا لدوري السوبر للمحترفين لكرة السلة موسم 2021/2022، بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الخامسة ضمن سلسلة «best of 5» بنتيجة 88-75، في المباراة التي جمعتهما على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.