مدرب أسوان: سنعسكر للزمالك بدءا من اليوم.. والإدارة لم تفاتحنا في التجديد

أكد أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لفريق الكرة بنادي أسوان، أن إدارة زهرة الجنوب قررت الدخول في معسكر يبدأ صباح اليوم من أجل الاستعدادات لمواجهة الزمالك في كأس مصر.

وتابع مدرب أسوان خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC ، الحمد لله تمكننا من التأهل للدوري الممتاز رغم الظروف التي مر بها الفريق برحيل عدد كبير من اللاعبين قبل بداية الموسم، إلا أن الاستقرار كان سببًا في تحقيق الهدف.



وعن تجديد تعاقده مع أسوان، أكد بيبو أنه الإدارة لم تفاتحه حتى الآن في هذا الأمر، مؤكدًا أنه مستمر في تدريب لحين انتهاء الموسم، وأنه تحت أمر نادي أسوان في أي وقت.



واختتم مدرب أسوان، لدينا طموح الفوز على الزمالك والتأهل إلى نهائي كأس مصر.