قبل الحكم.. اعترافات أبوالبراء في قضية زوج أخت هشام عشماوي: بايعته

قبل الحكم في قضية المرابطون، المتهم فيها زوج أخت هشام عشماوي وآخرين، المنتظر أن تنطق به الدائرة الرابعة إرهاب، بالمحكمة والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس محكمة الجنايات، صباح يوم الثلاثاء 17 مايو، ينشر موقع صدى البلد نص إعترافات المتهم محمد أحمد مصطفي المكني "أبو البراء" المتهم الثاني في القضية.

وتضم القضية رقم 3354 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ العجوزة، والمقيدة برقم 364 جنايات أمن الدولة العليا، 5 متهمين وهم عبد الله عامر عثمان، مؤسس التنظيم، ومحمد أحمد مصطفى، عضو التنظيم “محبوس”، ومحمود ممدوح فؤاد، عضو التنظيم "محبوس"، ومحمد أحمد، عضو التنظيم “هارب”، والمتهم الخامس زوج أخت هشام عشماوى أحمد محمد توفيق "محبوس".

اعترافات الإرهابي أبو البراء: بايعت هشام عشماوي

أقر المتهم في إعترافاته، بانضمامه للجماعة الإرهابية المسماه "المرابطون" وتأسيسه لخلية تتبعها داخل البلاد تعتنف أفكارها القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستهداف منشآتهم والمنشآت العامة.

وأعترف أنه في غضون عام 2014 تعرف على المتهم الأول "أبو آسر" إثر تردده على أحد مساجد منطقة المعادي، وتوطدت علاقتهما ووقف على قناعته بأفكار تكفيرية متشددة، فاعلمه بسعيه للسفر إلى دولة سوريا للالتحاق هناك بالجماعة المسماه "داعش" والقتل رفق عناصرها تحت مسمى الجهاد إلا أن المتهم الأول أثناه عن ذلك وأفصح له عن تأسيس خلية بالبلاد تتبع جماعة المرابطون وتعتنق أفكارها القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستهداف منشآتهم والمنشآت العامة، ودعاه للانضمام اليها مما صادف قبولا لدى قناعته فوافقه.

وتابع المتهم أنه في ذلك الإطار وكتكليف المتهم الأول له بايع زعيم الجماعة القيادي المتوفي هشام عشماوي عبر تطبيق التواصل "تليجرام وثيرما" كما اضطلع باستقطاب المتهمين الآخرين في القضية.

وأضاف أنه تواصل مع القيادي هشام عشماوي مباشرة عبر برنامجى " تليجرام وثيرما" وتلقى تكليفات منه بالتدريب على سبل تأمين وسائل التواصل وتلقى دورات بشأن صيانة الهواتف، وعلى كيفية استخدام الاسلحة النارية والذخائر وتصنيع العبوات الناسفة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم عبدالله عامر تلقى تكليفات من الإرهابي هشام عشماوي عقب انفصاله عن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، بتأس

