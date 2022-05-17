شبانة: الخطيب يمنع فريق الكرة من الحديث لوسائل الإعلام

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن قرار محمود الخطيب رئيس الأهلي، بمنع الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني ولاعبي الفريق الأول من الظهور الإعلامي خلال الفترة الحالية.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، رئيس الأهلي أخطر مدير الكرة بإبلاغ الجهاز الفني واللاعبين بالتركيز في المباريات المقبلة وأنهم ليسوا طرفاً في الأزمة القائمة حول ملعب مباراة النهائي وعدم التصريحات أو التلميح في وسائل التواصل الاجتماعي لمنع أي أزمات وصدام مع الجماهير.

وأتم شبانة، رئيس الأهلي أخطر مدير الكرة بإبلاغ الجهاز الفني واللاعبين بالتركيز في المباريات المقبلة وأنهم ليسوا طرفاً في الأزمة القائمة حول ملعب مباراة النهائي وعدم التصريحات أو التلميح في وسائل التواصل الاجتماعي لمنع أي أزمات وصدام مع الجماهير .