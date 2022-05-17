سيد معوض: الانسحاب من نهائي إفريقيا يضر الأهلي أكثر من إفادته

يرى سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ومحلل قناة ETC، أن انسحاب الأهلي من نهائي دوري أبطال إفريقيا، سيضر النادي أكثر من إفادته.



وأضاف سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، أعتقد أن فكرة الانسحاب من نهائي إفريقيا غير مطروحة داخل النادي الأهلي.



وطالب سيد معوض إدارة الأهلي بتنظيم رحلات طيران إلى المغرب بأسعار مريحة وعروض مرضية للجماهير في محاولة لملء المدرجات المخصصة للنادي الأهلي في ملعب النهائي.



واختتم تصريحاته: المسافة بين مصر والمغرب ليست طويلة، وأعتقد أن جماهير الأهلي قادرة على السفر بأعداد كبيرة لحضور المباراة، الجماهير من أهم العناصر التي سترجح كفة الأهلي في المباراة.