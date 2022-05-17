غرامة السوشيال ميديا.. أول قرارات إيهاب جلال الانضباطية مع المنتخب

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الأول وضع بند في لائحة المنتخب بفرض غرامات مالية على اللاعبين في حالة استخدام السوشيال ميديا داخل المعسكرات.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، إيهاب جلال قرر إقرار اللائحة على اللاعبين في أول يوم تجمع بالمعسكر المقبل الذى ينطلق يوم 30 مايو، وذلك لفرض مزيد من التركيز على المعسكرات.

وأتم شبانة، اتحاد الكرة وافق على مقترح إيهاب جلال وقرر اعتماد اللائحة التي أقرها وتطبيقها بداية من المعسكر المقبلة.