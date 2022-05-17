عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غرامة السوشيال ميديا.. أول قرارات إيهاب جلال الانضباطية مع المنتخب

إيهاب جلال
إيهاب جلال

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الأول وضع بند في لائحة المنتخب بفرض غرامات مالية على اللاعبين في حالة استخدام السوشيال ميديا داخل المعسكرات.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، إيهاب جلال قرر إقرار اللائحة على اللاعبين في أول يوم تجمع بالمعسكر المقبل الذى ينطلق يوم 30 مايو، وذلك لفرض مزيد من التركيز على المعسكرات.

وأتم  شبانة، اتحاد الكرة وافق على مقترح إيهاب جلال وقرر اعتماد اللائحة التي أقرها وتطبيقها بداية من المعسكر المقبلة.

اتحاد الكرة إيهاب جلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

فرج عامر لـ اتحاد الكرة: خذوا العبرة من الأهلي والجزائر

ماذا يقول ملك الموت للميت وأهله عند قبض الروح وبعد الغسل؟

ترشيحاتنا

دعاء قبل وأثناء وبعد الامتحان .. 10 أدعية تلهمك الصواب عند الإجابة

سعر الدولار في البنوك اليوم 17- 5- 2022

طلاب تانية ثانوي يتوافدون على المدارس لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى

جنة الطبيعة.. وادي جبال بسانت كاترين هدوء وطمأنينة وراحة بال.. شاهد

في عيد ميلاده.. قصة حب عادل إمام وزوجته هالة الشلقاني

اليوم.. جامعة الأزهر تعلن تفاصيل جهود التحول الرقمي وإطلاق الحرم الذكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مالكه مجرم شهير.. منزل بولاية أوهايو محظور رؤيته على خرائط جوجل| شاهد

الكلب والممرض الآلي.. الروبوتات تهدد باستبدال البشر| شاهد

عيد ميلاد عادل إمام.. ظهور نادر لعائلة الزعيم.. شاهد

لتحسين الاقتصاد.. تايلاند توزع مليون نبتة حشيش على السكان

فيديو

نانسي صلاح: شكرت ربنا بعد دوري بمسلسل انحراف

وداعا للبشرة.. القبض على قمر الوكالة لترويجها مستحضرات تجميل مغشوشة

الضرائب تحدد 6 مستندات لفتح ملف لنشاط التجارة الإلكترونية "فيديوجراف"

«أنا عروسة جديدة وباكل عيش».. ماذا قالت معلمة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

الكاتب الإماراتي عصام الدنمي يحكي عن الحنين لمصر .. بيت العائلة الكبير

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ