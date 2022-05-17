بلينكن يهنئ الصومال بنجاح الانتخابات الرئاسية: يمكنكم الآن التركيز على الإصلاحات

هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الشعب الصومالي، اليوم الثلاثاء، على نجاح الانتخابات الرئاسية.

وكتب بلينكن في تغريدة على تويتر: "تهانينا لشعب الصومال على الانتهاء بنجاح من انتخاباتهم الرئاسية في 15 مايو، وإلى حسن شيخ محمود على فوزه".

وأضاف: " يمكن لقادة البلاد الآن التركيز على الإصلاحات لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في الصومال السلمي والمزدهر".

وكان المتحدث باسم النتاجون، أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على طلب وزير الدفاع إرسال قوات أمريكية لتدريب القوات الصومالية على مكافحة الإرهاب.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، خلال مؤتمر صحفي عرض بقناة " إكسترا نيوز": "مهمة قواتنا في الصومال ليست قتالية وإنما لتقديم المشورة والمساعدة".

ويواجه الجيش الأمريكي منذ سنوات، جماعة "الشباب" التابعة لتنظيم القاعدة المنتشرة في الأراضي الصومالية، ومنطقة القرن الإفريقي، التي يُقدر عدد عناصرها وفقا للخبراء من خمسة إلى عشرة آلاف مقاتل.