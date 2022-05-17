كييف تستكمل مهمة إجلاء المحاصرين في مصنع آزوفستال للصلب

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن الأوضاع في أوكرانيا.

قالت قيادة الجيش الأوكراني في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء إن مهمة الدفاع عن مصنع آزوفستال المحاصر للصلب التي نفذها "أبطال عصرنا" في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية انتهت، وتعهدت بإنقاذ الجنود الذين ما زالوا محاصرين في الداخل.

وذكرت الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان أن "حامية ماريوبول استكملت مهمتها القتالية".

وأضافت "أمرت القيادة العليا للجيش قادة الوحدات المتمركزة في آزوفستال بإنقاذ أرواح الأفراد... المدافعون عن ماريوبول هم أبطال عصرنا".

وذكر مساعد وزير الدفاع الأوكراني أن 53 جنديا أصيبوا ونقلوا إلى مستشفى في نوفوازوفسك شرقي ماريوبول يوم الاثنين، في حين نُقل 211 آخرون إلى مكان آخر.