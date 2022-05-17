صدى البلد من غرفة عمليات المرور.. سيولة الحركة بكافة المحاور بالقاهرة والجيزة

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن حالة المرور اليوم الثلاثاء 17 - 5 – 2022.

وقال هاني النحاس، مراسل "صباح البلد"، من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن هناك سيولة مرورية في منطقة المهندسين، وتحديداً من أمام المصل واللقاح بشارع البطل أحمد عبد العزيز، موضحاً أن هناك سيولة مرورية أيضاً بمحور أكتوبر الموجود أعلى هذه المنطقة.

وأضاف مراسل "صباح البلد"، أن هناك تكدسات مرورية بسيطة على محور أكتوبر تحديداً أعلى منطقة رمسيس، مشيراً إلى أن هناك سيولة مرورية في ميدان الدقي، وكافة أنحاء ميدان الجلاء.

وتابع هاني النحاس، أن هناك سيولة مرورية أيضاً بـ ميدان النهضة الموجود عند ميدان الجيزة وجامعة القاهرة تحديداً، وفي الطريق المتجه إلى الدائري ومحور صفط اللبن.