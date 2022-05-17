عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صدى البلد من غرفة عمليات المرور.. سيولة الحركة بكافة المحاور بالقاهرة والجيزة

حالة المرور اليوم
حالة المرور اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن حالة المرور اليوم الثلاثاء 17 - 5 – 2022.

وقال هاني النحاس، مراسل "صباح البلد"، من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن هناك سيولة مرورية في منطقة المهندسين، وتحديداً من أمام المصل واللقاح بشارع البطل أحمد عبد العزيز، موضحاً أن هناك سيولة مرورية أيضاً بمحور أكتوبر الموجود أعلى هذه المنطقة.

وأضاف مراسل "صباح البلد"، أن هناك تكدسات مرورية بسيطة على محور أكتوبر تحديداً أعلى منطقة رمسيس، مشيراً إلى أن هناك سيولة مرورية في ميدان الدقي، وكافة أنحاء ميدان الجلاء.

وتابع هاني النحاس، أن هناك سيولة مرورية أيضاً بـ ميدان النهضة الموجود عند ميدان الجيزة وجامعة القاهرة تحديداً، وفي الطريق المتجه إلى الدائري ومحور صفط اللبن.

صدى البلد صباح البلد حالة المرور غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور المصل واللقاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

فرج عامر لـ اتحاد الكرة: خذوا العبرة من الأهلي والجزائر

موضوعات متعلقة

نهائي مصري ببطولة ويندي سيتي لسيدات الإسكواش

17 ألف مخالفة خلال 24 ساعة..تعرف على الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 1-3-2022

منع ظهور الضيوف إلا بإذن.. مقترح برلماني بوضع ضوابط للبرامج الطبية على الفضائيات.. ونواب: يمنع تضليل الرأي العام ويتصدى لسماسرة الدواء

قصة الإسراء والمعراج .. تفاصيل حدثت في تلك الليلة لا يعرفها كثيرون

سعفان ومحافظ بورسعيد يسلمان 3306 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة ..تحويل مليون جنيه مستحقات المصريين المغادرين من الأردن.. تعيين 12 ألفاً و497 منهم 138 "قادرون باختلاف" في 6 محافظات

ماذا حدث في الإسراء والمعراج بالتفصيل؟.. 25 مشهد بين السماء والأرض

تعرف على حالة المرور اليوم الأربعاء 23-2-2022 |فيديو

كثافات في عدة طرق .. تعرف على حالة المرور اليوم الثلاثاء 22-2-2022 |فيديو

ترشيحاتنا

القصة لم تنتهِ.. أوميكرون يضرب أمريكا مجددًا.. الإصابات بأعلى مستوياتها منذ نوفمبر

قمر الوكالة.. حكاية سيدة تبيع السرطان للناس في صورة مستحضرات تجميل

استولت على 4 ملايين جنيه بحجة توظيفها.. عقوبات رادعة تواجه مستريحة الغردقة

طرق بديلة لعلاج سرطان الثدي.. شاهد بنت سيناء صاحبة أفضل بحث بمؤتمر برلين

العراق.. تأجيل الامتحانات في بغداد بسبب سوء الأحوال الجوية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 17-5-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مالكه مجرم شهير.. منزل بولاية أوهايو محظور رؤيته على خرائط جوجل| شاهد

الكلب والممرض الآلي.. الروبوتات تهدد باستبدال البشر| شاهد

عيد ميلاد عادل إمام.. ظهور نادر لعائلة الزعيم.. شاهد

لتحسين الاقتصاد.. تايلاند توزع مليون نبتة حشيش على السكان

فيديو

أين ذهبت أموال مستريحي أسوان؟ القصة كاملة.. فيديو جراف

تعذيب وإعدام.. كيف تحول معسكر للأطفال في أوكرانيا إلى سلخانة بشرية

نانسي صلاح: شكرت ربنا بعد دوري بمسلسل انحراف

وداعا للبشرة.. القبض على قمر الوكالة لترويجها مستحضرات تجميل مغشوشة

المزيد

ساحة رأي

الكاتب الإماراتي عصام الدنمي يحكي عن الحنين لمصر .. بيت العائلة الكبير

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ