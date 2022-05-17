حالة الطقس اليوم.. غطاء سحابي يقلل سطوع الشمس ونشاط في حركة الرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، متوقع أن يشهد وجود غطاء سحابى يعمل على تقليل سطوع أشعة الشمس خلال ساعات النهار، وخاصة على شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء، مما يؤدي إلى تحسين الشعور بدرجة الحرارة .

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، عن الطقس اليوم، فإنه يشهد استقرار في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس اليوم ليلا، يكون لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس اليوم، يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المحافظات، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 18

السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 17

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 23

شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 19

جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 24