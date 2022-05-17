عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس اليوم.. غطاء سحابي يقلل سطوع الشمس ونشاط في حركة الرياح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، متوقع أن يشهد وجود غطاء سحابى يعمل على تقليل سطوع أشعة الشمس خلال ساعات النهار، وخاصة على شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء، مما يؤدي إلى تحسين  الشعور بدرجة الحرارة .

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، عن الطقس اليوم، فإنه يشهد استقرار في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

العظمى 30 درجة بالقاهرة.. الأرصاد تعلن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء 17-5-2022

الطقس غدا.. الأجواء ربيعية معتدلة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30 درجة

وعن حالة الطقس اليوم ليلا، يكون لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس اليوم، يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المحافظات، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 18
السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 17 
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 23
شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 19
جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 24

الطقس الطقس اليوم هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

كاف الفضائح.. صحيفة مغربية تهاجم الاتحاد الإفريقي بسبب موعد نهائي الكونفدرالية

كانت زوجته تصوره.. مقتل لاعب كرة قدم مغربي نفذ قفزة الموت بإسبانيا

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17-5-2022

ترشيحاتنا

مشيرة خطاب: الوضع الدستوري للأمومة يوفر حماية الطفل ويضبط الزيادة السكانية

ظهر بوجه منتفخ .. جدل حول إصابة الرئيس الروسي بوتين بمرض خطير

2022/2023.. هالة السعيد: خطة التنمية الاقتصادية تتضمن إنشاء 25 ألف فصل 

انطلاق انتخابات الإعادة على مقعد نقيب محامي شمال الجيزة

حالة الطقس اليوم.. غطاء سحابي يقلل سطوع الشمس ونشاط في حركة الرياح

خاص| إيهاب أمين: لقب الـ BAL هديتنا لجمهور الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«العيون السود» حكاية عاشقين.. كتبها بليغ حمدي ولحنها لتوضح حبه لـ«وردة» الجزائرية

في عيد ميلاده.. عادل إمام سفيرا للنوايا الحسنة لدعمه القدس

أثناء بث مباشر لحلقة طهي.. امرأة تحرق مطبخها بالكامل| شاهد

غيوم السماء تعكس مآسي الأرض.. صغُرت بما رحُبت!

فيديو

الدولة تتصدى لمافيا تجارة الأدوية الفاسدة.. ما القصة؟ فيديو جراف

أين ذهبت أموال مستريحي أسوان؟ القصة كاملة.. فيديو جراف

تعذيب وإعدام.. كيف تحول معسكر للأطفال في أوكرانيا إلى سلخانة بشرية

نانسي صلاح: شكرت ربنا بعد دوري بمسلسل انحراف

المزيد

ساحة رأي

غيوم السماء تعكس مآسي الأرض.. صغُرت بما رحُبت!

الكاتب الإماراتي عصام الدنمي يحكي عن الحنين لمصر .. بيت العائلة الكبير

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ