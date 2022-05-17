غياب محمد صلاح وفان دايك.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة ساوثهامبتون، المقرر لها، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب سينت ماري، في إطار منافسات الجولة الـ 37، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر غياب النجم المصري محمد صلاح والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك عن ليفربول أمام ساوثهامبتون في مباراة اليوم، بسبب الإصابة “حسبما أعلن يورجن كلوب أمس الاثنين”.

وكان محمد صلاح وفيرجيل فان دايك قد تعرضا للإصابة في مباراة ليفربول أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون:

حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : جوميز - كوناتي - ماتيب - تسميكاس.

خط الوسط : هندرسون - نابي كيتا - جونز.

خط الهجوم : ديوجو جوتا - لويس دياز - فيرمينو.

ليفربول ضد ساوثهامبتون:

ويسعى فريق ليفربول بقيادة مديره الفني يورجن كلوب، لتحقيق الفوز على ساوثهامبتون في مباراة اليوم، للحفاظ على حظوظه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، قبل جولة من النهاية.

ويحتاج ليفربول للفوز على ساوثهامبتون وولفرهامبتون، مع تعثر مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة أمام أستون فيلا سواء بالتعادل أو الهزيمة، للفوز بلقب البريميرليج.

وفي حال خسارة ليفربول أمام ساوثهامبتون في لقاء الليلة، يتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي “رسميا”.

على الجانب الآخر، يطمح فريق ساوثهامبتون في الثأر من ليفربول بالفوز عليه اليوم أو خطف نقطة على الأقل.

وكان ليفربول اكتسح ساوثهامبتون برباعية نظيفة في لقاء الدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 86 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 90 نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الخامس عشر بـ 40 نقطة.