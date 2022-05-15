بعد هدية السيتي .. سيناريوهان لـ تتويج صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

اشتعلت المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعادل فريق مانشستر سيتي أمام وست هام، بنتيجة 2/2 في الجولة قبل الأخيرة من البريميرليج.

وفقد مانشستر سيتي، نقطتين ثمينتين في صراع حسم اللقب في صالحه، ليعطي ليفربول هدية ثمينة في تقليل الفارق لنقطة وحيدة.

ويحتل فريق مان سيتي، صدارة الترتيب برصيد 90 نقطة، بينما يأتي فريق ليفربول خلفه برصيد 86 نقطة، وله مباراة مؤجلة.

سيناريوهان لتتويج محمد صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

- السيناريو الأول: ليفربول لديه مباراتين قبل النهايه فعليه الفوز بمباراتيه، بشرط خسارة أو تعادل مانشستر سيتي في مباراته المتبقية.

- السيناريو الثاني: الفوز بمباراة والتعادل في أخرى، بشرط خسارة مانشستر سيتي لمباراته أمام أستون فيلا بنتيجة تجعل فارق الأهداف في صالح ليفربول.

حيث في حالة التساوي في النقاط فسيتم الإحتكام إلى معدل الأهداف والذي يتفوق به السيتي على الريدز، فالفارق يصل إلى 7 أهداف بين الفريقين.

وسجل مان سيتي 96 هدف مقابل 89 لصالح ليفربول.

ويتبقى لفريق ليفربول الإنجليزي مواجهتان أمام ساثهامبتون وولفرهامبتون، الأولى يوم 17 مايو القادم، والثانية يوم 22.

بينما سيواجه فريق مانشستر سيتي نظيره أستون فيلا يوم 22 مايو القادم على ملعب الإتحاد.