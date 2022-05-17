محافظ البحيرة يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة محور الليثي بدمنهور

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن ما تشهده مصر حالياً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يُعد إنجازاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة .



وأشار إلى أن قطاع الطرق والكباري من المشروعات التي أولى لها الرئيس عبد الفتاح السيسي إهتماماً واسعاً لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري والقضاء على زحمة الطرق وتمهيدها بشكل يليق بالجمهورية الجديدة للربط بين المحافظات وتسهيل عملية الإنتقال، إلى جانب ذلك تخفيف الإزدحام المروري، وإختصار الوقت والجهد وتقليل الإزدحام المروري .

كما أكد اللواء هشام آمنة أن إستهداف المحاور المرورية بالتطوير يتم وفق إيقاع سريع لما تمثله هذه المحاور من خطوة هامة لتحقيق الربط بين كافة المحافظات والمناطق بما ييسر حركة المواطنين والبضائع ويسهم في دفع عجلة الإستثمار وبالتالي إيجاد فرص العمل وإنعاش الإقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة محور الليثي بطول ٦.٢ كم بتكلفة تقديرية ١٢٢ مليون جنية وتشمل أعمال عنل طبقة أساس جديدة وعدد ٢ طبقة أسفلت ( رابطة وسطحية ) وعمل حواجز بالمنتصف بين الإتجاهين وعلى جانبى الطريق ومراجعة درابزين وفواصل الكبارى ومقرر نهو تلك الأعمال قبل ٣٠ يونيو القادم حيث ستقضى تلك الأعمال على أي إختناقات مرورية بجانب الحفاظ على البنية التحتية.

وتعد تلك الأعمال ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع إنشاء المحور الرابط بين محافظتي البحيرة وكفر الشيخ مروراً بالطريق الدولي الساحلي والطريق الزراعي بطول ١١٨ كم وبتكلفة تقديرية ١٨ مليار جنية، يتم خلالها تنفيذ ٨٨ كم من المحور بنطاق المحافظة بتكلفة تقديرية ٦.٥ مليار جنية.

رافق المحافظ خلال الجولة حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد و نصر أبو طبيخ مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بالبحيرة، وكامل غطاس رئيس مدينة دمنهور، و فايز الجندي مدير مديرية الطرق.