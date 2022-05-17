عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القصير: تنفيذ الزراعة التعاقدية في الذرة بالسعر العالمي وقت البيع

صدى البلد

‏أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء تنفيذ الزراعة التعاقدية في الذرة وذلك بعد الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات إنتاج الأعلاف عن تحديد الكميات اللازمة من المحصول مع وضع سعر ضمان 6000 جنيه كحد أدنى للطن وعلى أن يكون البيع بسعر السوق وقتها إذا كان في مصلحة الفلاح ‏حتى يستفيد بأعلى الأسعار.


‏وقال القصير انه تم الانتهاء من وضع صياغة العقود وإرسالها إلى المديريات الزراعية لتوزيعها على المزارعين للاشتراك في المنظومة مشيرا إلى أن الحد الأدنى للطن بدون تكاليف النقل والتي يتحملها المشترى على يكون البيع بأسعار السوق وقتها إذا كانت أعلى وفي مصلحة الفلاح وفي حالة انخفاض أسعار السوق سوف تلتزم مصانع الاعلاف واتحاد الدواجن بالسعر المتفق عليه في التعاقد وهو ال 6 آلاف جنيه ، مشيرا أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن جدية تنفيذ الاتفاق ومنها قيام المشترين بتحرير شيكات بنكية.

 
ويشار إلى أن وزير الزراعة كان قد عقد عدة اجتماعات مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات الأعلاف
بحضور رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب وممثلين عن مجلس الوزراء وذلك لتشجيع الزراعة التعاقدية في الذرة وذلك من أجل حماية الثروة الداجنة والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها خلال السنوات الماضية والتي  أصبحنا نحقق فيها الاكتفاء الذاتي.


حيث تسعى الدولة لتحقيق زيادة الإنتاج المحلى من كافة المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية في ظل الظروف الراهنة محلياً وعالمياً وما ترتب عليها من تقلبات في أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة محصول الذرة المكون الرئيسي للاعلاف كما تسعى الدولة إلى تحقيق مصلحة الطرفين المزارعين ومنتجي الدواجن.

وفي سياق متصل عقد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس 
‏وذلك بحضور المهندس مجدى عبدالله رئيس قطاع الشركات والهيئات وقطاع مكتب الوزير 
‏والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية والدكتور محمد القرش معاون الوزير والمتحدث باسم الوزارة والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة. 

 
‏خلال الاجتماع  "الصياد" اكد على مديري مديريات الزراعة بالمحافظات ضرورة البدء فورا في تنفيذ الزراعة التعاقدية مع المزراعين لشراء الذرة وتشجعيهم على زراعة المحصول إعتبار من الموسم الحالي ‏نظرا لأن التسويق مضمون بأسعار مجزية. 


‏اضاف نائب وزير الزراعة أن الجمعيات الزراعية سوف تبدأ في تلقي الطلبات من المزارعين وشركات ومصانع الأعلاف تحت إشراف ومتابعة مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة.‏

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

حيلة شيطانية.. كيف قتلت سيدة زوجها مريض القلب بمنطقة الظاهر

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. زوجة موسيماني تستعد للإعلان عن مفاجأة مدوية

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

مطار القاهرة يضبط أدوية أورام مهربة من واشنطن مع راكبة.. صور

أبرزها تقوية القلب والعضلات.. تعرف على فوائد حمام ملح إبسوم

القصير: تنفيذ الزراعة التعاقدية في الذرة بالسعر العالمي وقت البيع

السيسي لمجلس كنائس الشرق الأوسط: الأخوة المسيحيين جزء أصيل من نسيج المجتمع العربي

وزيرة التخطيط: مبادرة تطوير التجمعات الحضرية تتسق مع توجهات الدولة لتوطين أهداف التنمية

زادت ولا قلت.. فرص العمل بالصناعة والزراعة تثير جدلا بين وزيرة التخطيط والنواب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادل إمام.. مشوار حافل بالإنجازات بدأه من المنصورة حتى أصبح الزعيم

مرتديًا 111 تي شيرت.. رجل يركض لمدة 3 ساعات لسبب مدهش

بالصور.. ما الذي يحدث بكوريا الشمالية؟.. استنفار بالجيش لمنع أخطر ظهور لكورونا

وزير الدفاع يشهد "صمود - 1" بقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

فيديو

الأرصاد تحذر من عودة الشتاء.. ما القصة

تفاصيل درجات الحرارة والطقس اليوم.. لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري

وزير الدفاع يشهد "صمود - 1" بقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

ظهر بوجه منتفخ .. جدل حول إصابة الرئيس الروسي بوتين بمرض خطير

المزيد

ساحة رأي

غيوم السماء تعكس مآسي الأرض.. صغُرت بما رحُبت!

الكاتب الإماراتي عصام الدنمي يحكي عن الحنين لمصر .. بيت العائلة الكبير

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ