عميد أصول الدين: أركان العقيدة سهلة وبسيطة وتتفق مع الفطرة السليمة للإنسان

قال الدكتور عبد الله عزب - أستاذ العقيدة والفلسفة وعميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة إن اركان العقيدة في القرآن والسنة، سهلة وبسيطة، لا تحتاج إلى من يعقدها أو يفلسفها، ومن أبرز خصائصها أنها تتفق مع الفطرة السليمة للإنسان، وأن تعريف السلف هم أصحاب القرون الثلاثة الأولى، ومنهجهم أنهم يؤمنون بما ورد في القرآن والسنة جملة وتفصيلًا؛ لأنه قطعي الثبوت.

جاء ذلك خلال محاضرة (قضايا فكرية معاصرة)، ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشر لـ 45 إمامًا وداعية من دولة ليبيا، والتي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وأوضح عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، مناهج الفرق في قضايا العقيدة كما أشار إلى أهمية الفكر الوسطي بين الإفراط والتفريط، وضرب الأمثلة المختلفة في بيان فساد المناهج التي تحمل نصوص الوحي على ظاهرها فقط، مما يؤدي إلى التناقض وتشويه صورة الإسلام عند غير المسلمين وارتكاب جرائم الكراهية، والإسلام منها بريء.

وفي الختام، أجاب عن بعض الأسئلة التي طرحها المتدربون، حول تحديد المفاهيم والاتجاهات التي تطرح الآن، موضحًا أن هناك بعض الاتجاهات في هذا العصر تريد تشويه صورة الإسلام، وأعطى أمثلة توضيحية تبين زيف هذه المزاعم.

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