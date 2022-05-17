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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا يعترفون بأخطائهم.. بوتين: الاتحاد الأوروبي ينتحر اقتصادياً.. تفاصيل

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن بعض الدول الأوروبية لا يمكنها التخلي عن النفط الروسي.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بوتين: “الدول الأوروبية تواصل فرض عقوبات جديدة على أسواق النفط والغاز وكل هذا يؤدي إلى التضخم وبدلا من الاعتراف بأخطائهم هم يبحثون عن شخص يلومونه”.

وأضاف: “يدرك الأوروبيون أنهم لا يستطيعون التخلي تمامًا عن موارد الطاقة الروسية ومن الواضح أن بعض دول الاتحاد الأوروبي الذي ترتفع فيها حصة الهيدروكربونات الروسية بشكل خاص، لن يتمكن لفترة طويلة من التخلي عن طاقتنا”.

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وتابع: “القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والتصريحات حول التخلي التام عن مصادر الطاقة الروسية تسببت بالفعل في ارتفاع أسعار النفط”.

وأوضح بوتين أن الاتحاد الأوروبي يرتكب انتحارا اقتصاديا بفرض عقوبات على موارد الطاقة الروسية.

الاتحاد الأوروبي الغاز بوتين الرئيس الروسى روسيا النفط

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