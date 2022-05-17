علاج 1412 حالة مجانا في قافلة طبية لـ جامعة طنطا بـ سمنود

انطلقت اليوم من جامعة طنطا قافلة طبية كبرى الى قرية الناوية مركز سمنود بمحافظة الغربية لفحص وعلاج المرضى وصرف الدواء بالمجان بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا ان هناك أولوية بالجامعة لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " فى القرى الاكثر احتياجا بالغربية و تنفيذ خطة متكاملة لدعم المنظومة الصحية من خلال اطلاق سلسلة من القوافل الطبية تجوب مراكز وقرى المحافطة طوال العام لخدمة المرضى فى اطار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبى.

بدوره اوضح الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي على لـ١٤١٢ حالة وصرف الدواء بالمجان .

أشار الدكتور محمد الشبينى، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أنه تم تحويل٣٤ حالة لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة في تخصصات العظام والأنف والأذن والجراحة العامة والصدر والباطنة والأطفال والرمد والمخ والأعصاب، وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج بمستشفيات الجامعة.

شارك فى القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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