رئيس جامعة الأزهر يستقبل فريق ضمان الجودة لاعتماد كلية الدراسات الإسلامية

استقبل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فريق المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء؛ لمراجعة تجديد اعتماد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة، بحضور الدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم الأزهري، والدكتور عوض إسماعيل عبد الله عميد الكلية، إضافة إلى وفد من هيئة ضمان الجودة ضم قامات علمية متميزة من مختلف جامعات مصر.

ورحب رئيس جامعة الأزهر، بالوفد في رحاب جامعة الأزهر، مؤكدًا حرص الجامعة على الانفتاح والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة الوطنية، مشيرًا إلى أن الجامعة تقوم بعقد دورات تدريبية حول الفساد الإداري بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وأيضا التعاون في مجال التدريب والتأهيل ورفع كفاءات منسوبي الجامعة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إضافة إلى دورات تدريبية حول كيفية إدارة الأزمات، والإدارة الناعمة بمركز الأزهر الدولي للتدريب والتطوير، بجانب ذلك قامت الجامعة باستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المصرية منذ عدة أشهر، وتشجع الجامعة الأنشطة الطلابية؛ انطلاقًا من أن شباب اليوم هم رجال الغد وقادة المستقبل، مدللًا على ذلك بفوز فريق إيناكتس جامعة الأزهر بكأس العالم في مجال ريادة الأعمال.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجودة مستمدة من الدين الإسلامي؛ حيث يقول المصطفى -صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه).

جدير بالذكر أن فريق مراجعة هيئة ضمان الجودة والاعتماد يتفقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة، في إطار تقدم الكلية للحصول على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.