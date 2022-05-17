عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يستقبل فريق ضمان الجودة لاعتماد كلية الدراسات الإسلامية

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يستقبل فريق ضمان الجودة

استقبل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فريق المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء؛ لمراجعة تجديد اعتماد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة، بحضور الدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم الأزهري، والدكتور عوض إسماعيل عبد الله عميد الكلية، إضافة إلى وفد من هيئة ضمان الجودة ضم قامات علمية متميزة من مختلف جامعات مصر.
ورحب رئيس جامعة الأزهر، بالوفد في رحاب جامعة الأزهر، مؤكدًا حرص الجامعة على الانفتاح والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة الوطنية، مشيرًا إلى أن الجامعة تقوم بعقد دورات تدريبية حول الفساد الإداري بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وأيضا التعاون في مجال التدريب والتأهيل ورفع كفاءات منسوبي الجامعة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إضافة إلى دورات تدريبية حول كيفية إدارة الأزمات، والإدارة الناعمة بمركز الأزهر الدولي للتدريب والتطوير، بجانب ذلك قامت الجامعة باستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المصرية منذ عدة أشهر، وتشجع الجامعة الأنشطة الطلابية؛ انطلاقًا من أن شباب اليوم هم رجال الغد وقادة المستقبل، مدللًا على ذلك بفوز فريق إيناكتس جامعة الأزهر بكأس العالم في مجال ريادة الأعمال.
وأضاف رئيس الجامعة أن الجودة مستمدة من الدين الإسلامي؛ حيث يقول المصطفى -صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه). 

جدير بالذكر أن فريق مراجعة هيئة ضمان الجودة والاعتماد يتفقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة، في إطار تقدم الكلية للحصول على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

محمد المحرصاوي جامعة الأزهر رئيس جامعة الازهر الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كلية الدراسات الإسلامية والعربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التموين لـ صدى البلد: المواطن لو مسجلش رقم تليفونه مش هنستبعده

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار الأمريكي

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. زوجة موسيماني تستعد للإعلان عن مفاجأة مدوية

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

حيلة شيطانية.. كيف قتلت سيدة زوجها مريض القلب بمنطقة الظاهر

أثناء بث مباشر لحلقة طهي.. امرأة تحرق مطبخها بالكامل| شاهد

زوجتي تخجل منه لالتصاقه بالجسم.. يحيى الفخراني يطالب بحظر المايوه البوركيني

ترشيحاتنا

سكاي سبورتس: باريس سان جيرمان يعرض راتبًا خياليا على مبابي لتجديد عقده

أخبار التكنولوجيا| عصابة قرصنة إلكترونية تهدد بإسقاط حكومة كوستاريكا.. وأفضل طرق لحل مشكلة عدم استجابة شاشة آيفون

بسنت حميدة تتوج بذهبيتين في العدو ببطولة التشيك الدولية لألعاب القوى

ميار شريف تهزم الفرنسية كلوي باكيت وتتأهل لدور الـ16 ببطولة المغرب للتنس

وصول أول ضابط من حلف الناتو إلى السويد

تصعيد خطير.. رئيس وزراء إسرائيل يأمر باستخدام جميع أنواع الأسلحة لتحقيق الأمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريد كاربت مهرجان كان قبل لحظات من حفل افتتاح النسخة 75.. صور

أحمد السقا يقدم واجب العزاء فى خليفة بن زايد بسفارة الإمارات

أمريكا حاولت تفجير القمر بالنووي.. وحقيقة الصور المتداولة عن انشقاقه

ديبيكا بادكون تظهر مع لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في مهرجان كان ..صور

فيديو

أغنية بتونس بيك بتقنية الـ hd.. فيديو

بعد إخلاء سبيل قمر الوكالة.. ازاي تفرق بين منتجات التجميل الأصلية والمغشوشة؟

حكم الإجهاض بعد 120 يوما من الحمل..الحصول على قرض لتسديد الديون جائز شرعا..فيديوجراف

كيف نجح حمزة الجمل في انتشال الإسماعيلي من كبوته؟.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي يكتب: الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ