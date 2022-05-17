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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

ريد كاربت مهرجان كان قبل لحظات من حفل افتتاح النسخة 75.. صور

ريد كاربت مهرجان
ريد كاربت مهرجان كان

وضعت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، اللمسات الأخيرة على القاعة التي تستقبل حفل افتتاح النسخة 75 المقرر انطلاقه خلال لحظات قبل وصول نجوم ونجمات الفن العالمي لالتقاط الصور على السجادة الحمراء. 

وتعرض الصحفيون إلى أزمة مبكرة مع نظام حجز تذاكر حضور فعاليات النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي عبر الإنترنت، قبل انطلاق حفل الافتتاح الليلة وذلك بحسب موقع ديديلاين. 

وأصدرت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي بيانا رسميا توضح فيه إن أزمة حجز التذاكر وقعت نتيجة الإقبال المتزايد على الموقع ومحاولتهم إدخال تعديلات على النظام من شأنها تحسين الخدمة طوال أيام الحدث السنوي. 

وقال تيري فريمو رئيس مهرجان كان في لقاء صحفي قبل ساعات من حفل الافتتاح، إن المهرجان يتعرض لهجمات إلكترونية التي كانت جزء من أسباب هذه المشكلة، ومنع الصحفيين والجمهور من حجز تذاكرهم. 

وأكد المهرجان على أنهم يعملون على حل هذه المشكلة حتى لا تتكرر مرة أخرى، فيما وفرت إدارته حلا سريعا وهو تخصيص رابط حجز للصحفيين بالإضافة إلى الرابط القديم.

اجتمعت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي لالتقاط الصور الرسمية عقب وصولهم قبل ساعات من افتتاح النسخة 75 من أهم حدث فني عالمي وعلى رأسهم النجمة الهندية ديبيكا بادكون والمخرج الإيراني أصغر فرهادي. 

تحضيرات مهرجان كان 

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة مهرجان كان الممثل وصانع الأفلام الفرنسي فينسينت ليندون، وضمت اللجنة كل من الممثلة الهندية الشهيرة ديبيكا بادكون، والمخرج الإيراني أصغر فرهادي، إلى جانب كل من الممثلة الإنجليزية ريبيكا هول، والممثلة السويدية نومي رابيس، وزميلتهما الإيطالية جاسمين ترينكا، المخرج الفرنسي لادج لي، والأمريكي جيف نيكولاس، والمخرج النرويجي خواكيم ترايير.

وتشهد النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي، التي تقام في الفترة من 17 إلى 28 مايو بالحضور الشخصي للنجوم وصناع السينما حول العالم، تفوقا كبيرا للمواهب العربية والمصرية، وتقلد مواهب شهيرة مناصب هامة.

  وأعلنت إدارة مهرجان كان مؤخرا العديد من التفاصيل حول الأفلام المنافسة في مسابقاته ولجان التحكيم والاحتفالات الخاصة على هامش الحدث السنوي. 

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تعطل حجز التذاكر نتيجة الإقبال الكثيف على موقع مهرجان كان السينمائي

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ديبيكا بادكون تظهر مع لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في مهرجان كان ..صور

كما أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي منذ أيام، عن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية لنسخة 2022 ، وتترأسها المخرجة التونسية كوثر بن هنية، التي حقق فيلمها الأخير الرجل الذي باع ظهره نجاحا كبيرا وتم عرضه في عدد كبير من المهرجانات الشهيرة حول العالم.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الموازية لمهرجان كان كلا من المخرجة الفرنسية اليونانية أريان لابد، المخرج الأيسلندي بينديكت إيرلينجسون، المصور السينمائي البلجيكي بينوا ديبي، ومدير مهرجان بوسان هوه مون يونج. 

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