الملا : نتوقع استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار العام المالي الحالي

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه يتم العمل على جميع عناصر سلسلة القيمة، ويتم البدء بالإنتاج، والتوزيع، وغيره من الأنشطة.

وأضاف الملا خلال كلمته لـ الصحفيين أثناء المؤتمر والمعرض الثالث لكفاءة الطاقة بقطاع البترول EPEEC 2022 بحضور رؤساء الهيئات والشركات القابضة وشركات البترول المصرية والأجنبية، أن الجميع يعلم التحديات العالمية، ونحاول تعظيم الإنتاج المحلي.

ولفت الى أنه يتم تحسين الموارد الطبيعة، ويتم تشجيع الاستثمار، وتحسين كفاءة الطاقة، ونتوقع استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار العام المالى الحالي.