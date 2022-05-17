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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة القاهرة تنفي هدم مقبرة طه حسين لإنشاء محور جديد

طه حسين
طه حسين

كشف مصدر بمحافظة القاهرة حقيقة هدم مقبرة الدكتور طه حسين لإنشاء محور جديد يحمل اسم ياسر رزق بنطاق المنطقة الجنوبية ويربط المقطم بطريق صلاح سالم.

ونفى المصدر صحة ما يثار بشأن هدم مدفن عميد الأدب العربي طه حسين لتنفيذ محور ياسر رزق، مشيرا إلى انه لا يوجد أي قرار من المحافظة يفيد بهدم المقبرة.

وعن الصورة المنتشرة ة للمدفن مصحوبة بعلامة حمراء، قال إنها قد تكون نوع من أنواع إثارة البلبلة والرأي العام.

وأوضح ان المحافظة لم يتم مخاطبتها بشكل رسمي بتفاصيل انشاء المحور أو مساره حتى الآن.

وناشد المصدر تحري الدقة فى نشر المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمواقع الإخبارية".

وانتشرت خلال الساعات الأخيرة صورة لواجهة مدفن عميد الأدب العربي مصحوبة بعلامة تفيد بتعرضه للهدم.

وكانت الدكتورة مها عون ابنة حفيدة عميد الأدب العربي طه حسين والمتحدثة بإسم العائلة قالت تعليقا على الغضب السائد في أوساط المثقفين لما تردد من إحتمالية هدم مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين لإنشاء محور ياسر رزق قائلة إنه لم يصلهم حتى الآن معلومة مؤكدة بقرار الهدم لكن وجدنا علامةX التي تضعها المحليات على المقابر التي ستتعرض للازالة مع التوسعات وأيضاً على مقبرة والدي التي تقع بجوارها.
وتابعت خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “عندي أمل كبير أن ميبقاش فيه إزالة لأن طه حسين علامة من علامات الأدب العربي".
وناشدت الجهات المعنية التدخل للحيلولة من عملية الإزالة المحتملة قائلة: “العائلة تشعر بالقلق بأن يطلب منها نقل رفات جدها عميد الأدب العربي بالأضافة لأمي وأمينة طه حسين وهي من أوائل الحاصلات على شهادة جامعية ووزير الخارجية الأسبق محمد حسين الزيات وكلها شخصيات عامة شكلت جزءاً من تاريخ مصر”.
ولفتت إلى أنها لم تبلغ رسمياً لكن فور رؤية العلامة الحمراء أثارت الرعب في قلوب عائلته.

إبنة حفيدة طه حسين إنجازات طه حسين الدكتور طه حسين محافظة القاهرة محور ياسر رزق

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