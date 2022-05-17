الأهلي يختتم استعداداته لمباراة البنك الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة البنك الأهلي، المقرر لها مساء غد ضمن الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بدأ مران الأهلي بمحاضرة بالفيديو مع اللاعبين تحدث فيها الجهاز الفني في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة البنك الأهلي.

وعقب انتهاء المحاضرة خاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف مخطط الأحمال قبل تنفيذ الجوانب الفنية في تدريبات الكرة.

وواصل عمرو السولية برنامجه التأهيلي على ملعب التتش تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي قبل انطلاق مران الفريق الجماعي، حيث قام اللاعب بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، كما واصل أكرم توفيق لاعب الفريق تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب.

ويخضع أليو ديانج، لاعب الفريق، لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل، بعد تعرضه للإصابة في الركبة خلال مشاركته في مباراة وفاق سطيف، التي أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وأجرى ديانج فحوصات طبية عقب عودته من الجزائر للاطمئنان على حالته، كما يخضع اللاعب لفحص طبي جديد عقب مباراة البنك الأهلي غدًا، للتعرف على نسبة تعافيه من الإصابة وفرص مشاركته في التدريبات الجماعية.

ويغيب حمدي فتحي، لاعب الفريق، عن مباراة الفريق أمام البنك الأهلي بسبب شكوى اللاعب من آلام في الحوض.

ويخضع حمدي فتحي لبرنامج علاج طبيعي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة، على أن يخضع لفحوصات طبية عقب مباراة البنك الأهلي للاطمئنان على حالته، والتعرف على نسبة شفائه وتعافيه من آلام الحوض التي اشتكى منها مؤخرًا.

ويدخل الأهلي معسكرًا اليوم في أحد الفنادق استعدادًا لمباراة البنك الأهلي.

وأغلق الجهاز الفني لفريق الكرة ملف دوري أبطال إفريقيا، فيما بدأ أمس الاستعداد لمباراة البنك الأهلي التي ستقام غدًا.