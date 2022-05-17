الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم مع مصر في مجال منع الفساد ومكافحته

عقد مجلس الوزراء السعودي، اليوم، الثلاثاء ـ عبر الاتصال المرئي، جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ووافق المجلس خلال اجتماعه على مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية بمصر.

وخلال الاجتماع، شكر الملك سلمان، قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة، الذين عبروا عن تمنياتهم له بالصحة والعافية، وللمواطنين على مشاعرهم ودعواتهم الصادقة والطيبة.

وقال، خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء السعودي: «نحمد الله على ما تفضل به على هذه البلاد من شرف عظيم ومرتبة رفيعة، بخدمة بيته العتيق ومسجد نبيه الكريم، وعلى توفيقه لها في تمكين أعداد كبيرة من المعتمرين والمصلين في الحرمين، خلال شهر رمضان، والاهتمام والعناية بسلامتهم وأمنهم».