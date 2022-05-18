الأنشطة الطلابية والتوعية بأهميتها.. ندوة بـ ألسن عين شمس اليوم



ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة "بعنوان الأنشطة الطلابية والتوعية بأهميتها"، بالتعاون مع قسم اللغات الشرقية الإسلامية.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور .ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.

وتقام الندوة اليوم الأربعاء الموافق ١٨ مايو فى تمام الساعة العاشرة صباحا، بقاعة الترجمة الفورية بالكلية، ويشارك فيها مدير إدارة رعاية الشباب ومسئولى اللجان المختلفة، والمرشد الطلابى بالقسم.

وانطلقت فعاليات ورشة العمل الخاصة بمشروع "رفع كفاءة الطاقة بالجامعات المصرية" بمقر اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة ، وقد بدأت فعاليات ورشة العمل بكلمة الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات والتى رحب خلالها بالسادة الحضور المشاركين فى الورشة ،موجهاً الشكر والتقدير لهم جميعاً، كما قام بتوجيه الشكر للخبراء فى الطاقة والممثلين للجامعات المصرية الأعضاء فى المجلس الأعلى للجامعات.

كذلك قام بالترحيب بالممثلين لبنك التنمية وإعادة الإعمار الألمانى KfW و مدير شركة Gopa Infra Mr. Mathias Lueg و رئيس فريق العمل Mr.Karl Rechthaler ، و الأستاذ الدكتور هانى الغزالى نائب رئيس فريق العمل.

وأكد أن المجلس الأعلى للجامعات هو الداعم بشكل أساسى لهذا المشروع والذى سيعود بالفائدة على الجامعات التى سيتم تنفيذ المشروع بها.

في كلمتها رحبت الدكتورة غادة محمد بسيونى، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، و مدير وحدة إدارة المشروع PIU بالسادة الحضور وقامت بتوجيه الشكر للسيد الدكتور أمين المجلس الأعلى للجامعات للدعم الذى تتلقاه الوحدة من سيادته .

كذلك توجهت بالشكر لممثلى بنك التنمية وإعادة الإعمار الألمانى KfW وأيضا لأعضاء شركة Gopa Infra الشركة الأستشارية التى ستتولى مهام تنفيذ المشروع فى الجامعات المصرية.

وخلال اللقاء ثمن الدكتور محمد لطيف دور الدكتور محمد سامح عمرو أستاذ القانون الدولى و السادة أعضاء اللجنة الفنية لما بذلوه من جهد دونما أى مقابل فى المراجعة الدقيقة لتقييم المناقصة الدولية لاختيار الاستشارى .