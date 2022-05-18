نشرة الفن.. الرئيس الأوكراني يلقي كلمة في حفل افتتاح مهرجان كان .. وأحدث ظهور لـ عادل إمام في عيد ميلاده

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية تغطية خاصة لحفل افتتاح النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي، ونص كلمة الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن الفن ودور السينما في التغلب على الديكتاتور، إلى جانب عدد من التقارير حول مسيرة الفنان عادل إمام وأحدث ظهور له.
بعد تجاهل الأوسكار .. الرئيس الأوكراني زيلينسكي يلقى كلمة في حفل افتتاح مهرجان كان
تمكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من إلقاء خطاب بالفيديو ضمن فعاليات حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي مساء اليوم، بعد رفض أكاديمية فنون وعلوم الصور ظهوره في حفل توزيع جوائز الأوسكار الماضي.
شاهد.. أحدث ظهور للزعيم عادل إمام في عيد ميلاده
نشر مدير أعمال الزعيم عادل إمام صورة له معه في عيد ميلاده لتشهد أحدث ظهور للزعيم حيث انه كان مختفي عن الأنظار لفترة طويلة مما فتح الباب لكثير من الشائعات، التي سارع شقيقه عصام امام لنفيها.
صور .. هشام خرما يحتفل بنجاح موسيقى سوتس بالعربي بموقع صدى البلد
احتفى المؤلف الموسيقي هشام خرما بنجاح موسيقى مسلسل سوتس بالعربي بندوة فس موقع صدى البلد.
جوليان مور وأغاث روسيل وإيفا لونجوريا على السجادة الحمراء لحفل افتتاح كان
شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي تألق العديد من النجوم والنجمات وعلى رأسهم جوليان مور وأغاث روسيل وإيفا لونجوريا وإدجار راميرز وغيرهم.
الاختيار 3.. خيرت الشاطر يحرض ضد ساويرس وأحمد بهجت
تضمنت حلقات مسلسل “الاختيار 3”، إذاعة عدد من التسجيلات لقيادات الإخوان وعلى رأسهم خيرت الشاطر ومحمد مرسي والمرشد محمد بديع، وهم يتحدثون عن حقيقة أفكارهم ونواياهم تجاه مصر أثناء توليهم مقاليد الحكم.
بعد تسلم السعفة الذهبية بمهرجان كان .. فوريست ويتكر: شرف عظيم
تسلم الممثل العالمي فوريست ويتكر تكريم السعفة الذهبية الشرفية بمهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 75 وسط حفاوة وترحاب كبيرة من الحاضرين لحفل الافتتاح.