نشرة الفن.. الرئيس الأوكراني يلقي كلمة في حفل افتتاح مهرجان كان .. وأحدث ظهور لـ عادل إمام في عيد ميلاده

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية تغطية خاصة لحفل افتتاح النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي، ونص كلمة الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن الفن ودور السينما في التغلب على الديكتاتور، إلى جانب عدد من التقارير حول مسيرة الفنان عادل إمام وأحدث ظهور له.

تمكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من إلقاء خطاب بالفيديو ضمن فعاليات حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي مساء اليوم، بعد رفض أكاديمية فنون وعلوم الصور ظهوره في حفل توزيع جوائز الأوسكار الماضي.

نشر مدير أعمال الزعيم عادل إمام صورة له معه في عيد ميلاده لتشهد أحدث ظهور للزعيم حيث انه كان مختفي عن الأنظار لفترة طويلة مما فتح الباب لكثير من الشائعات، التي سارع شقيقه عصام امام لنفيها.

احتفى المؤلف الموسيقي هشام خرما بنجاح موسيقى مسلسل سوتس بالعربي بندوة فس موقع صدى البلد.

شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي تألق العديد من النجوم والنجمات وعلى رأسهم جوليان مور وأغاث روسيل وإيفا لونجوريا وإدجار راميرز وغيرهم.

تضمنت حلقات مسلسل “الاختيار 3”، إذاعة عدد من التسجيلات لقيادات الإخوان وعلى رأسهم خيرت الشاطر ومحمد مرسي والمرشد محمد بديع، وهم يتحدثون عن حقيقة أفكارهم ونواياهم تجاه مصر أثناء توليهم مقاليد الحكم.

تسلم الممثل العالمي فوريست ويتكر تكريم السعفة الذهبية الشرفية بمهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 75 وسط حفاوة وترحاب كبيرة من الحاضرين لحفل الافتتاح.