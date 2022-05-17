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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صور .. هشام خرما يحتفل بنجاح موسيقى سوتس بالعربي بموقع صدى البلد

صدى البلد

احتفى المؤلف الموسيقي هشام خرما بنجاح موسيقى مسلسل سوتس بالعربي بندوة فس موقع صدى البلد.

هشام خرما

وحكي خرما كواليس تحضيره للعمل والصعوبات التي واجهته، والمدة. التي احتاجها لاخارج موسيقى سوتس بالعربي، كما كشف عن علاقته بالفنان آسر ياسين وتفاصيل اعماله القادمة.

هشام خرما

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سوتس بالعربي" بطولة صبا مبارك وأحمد داود وتارا عماد. ومن تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجنايني.

هشام خرما

والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.

هشام خرما
هشام خرما
محمد حفظي الفنان آسر ياسين تارا عماد احمد داود مسلسل سوتس بالعربي سوتس بالعربي ريم أحمد مريم أحمدي هشام خرما

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