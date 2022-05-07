اليوم.. DMC تبدأ العرض الثاني لمسلسل سوتس بالعربي

تبدأ قناة DMC وDMC دراما مساء اليوم، العرض الثاني لمسلسل سوتس بالعربي بعد انتهاء موسم رمضان، ويقوم ببطولة المسلسل آسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك وغيرهم.

ويعرض مسلسل سوتس بالعربي يوميا من السبت إلى الأربعاء، فى تمام الساعة الثامنة مساء، على شاشة dmc، وفى تمام الساعة الحادية عشرة مساء على dmc drama.

ويشارك في بطولة المسلسل النجوم ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقعIMDb.

تدور أحداث مسلسل "Suits" الأمريكي حول شركة محاماة كبرى تضم عددا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها في هذا المجال التنافسي، وعلى رأسهم المحامي هارفي سبيكتر الذي يتخذ من الشاب مايك مساعدا له رغم عدم حصوله على شهادة المحاماة المعتمدة، لكنه يتمتع بذكاء وموهبة خارقة في هذا المجال.

ودارت أحداث القصة في النسخة العربية حول تعارف زين ثابت وآدم منصور، وعملهما سويا في مهنة المحاماة، واللعبة التي يقومان بها سويا للفوز في القضايا الهامة، بمساعدة مجموعة من البطلات اللاتي يلعبن دورا محوريا في مجريات الأحداث إلى جانب الرجال.

واتبعت الشركة المنتجة لمسلسل سوتس أسلوبا جديدا في الدعاية، وهو إصدار برومو مدته قصير خاص بكل بطل من الشخصيات الرئيسية للعمل، للتعريف بأسمائهم ومهامهم في الأحداث قبل عرضه في رمضان الماضي.

ثم أتبعت الشركة هذه الفيديوهات، بالبرومو الرسمي المجمع لأحداث مسلسل سوتس بالعربي، الذي كشف قصته وأبطاله وعلى رأسهم آسر ياسين الذي يعمل محامي في إحدى المكاتب ويعاونه أحمد داوود.