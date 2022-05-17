بفستان فضي.. فرجينيا إيفيرا ترحب بضيوف حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي

رحبت الممثلة الشهيرة فرجينيا إيفيرا بحضور حفل افتتاح النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي، في بداية فعاليات الحدث الفني الذي تنطلق من اليوم.

فيما استقبل حضور حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي صناع فيلم الافتتاح Final Cut بتحية كبيرة عقب دخولهم القاعة قبل لحظات من بدء فعاليات الحدث السنوي، ووقف الجميع يصفق لأبطال العمل.

وتعرض الصحفيون إلى أزمة مبكرة مع نظام حجز تذاكر حضور فعاليات النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي عبر الإنترنت، قبل انطلاق حفل الافتتاح الليلة وذلك بحسب موقع ديديلاين.

وأصدرت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي بيانا رسميا توضح فيه أن أزمة حجز التذاكر وقعت نتيجة الإقبال المتزايد على الموقع ومحاولتهم إدخال تعديلات على النظام من شأنها تحسين الخدمة طوال أيام الحدث السنوي.

« Le cinéma ne change pas le monde mais s'il pouvait seulement lui servir d'exemple. »



Le discours de Virginie Efira, la maîtresse de cérémonie, pour l’ouverture du 75ème @Festival_Cannes.



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وقال تيري فريمو رئيس مهرجان كان في لقاء صحفي قبل ساعات من حفل الافتتاح، إن المهرجان يتعرض لهجمات إلكترونية التي كانت جزء من أسباب هذه المشكلة، ومنع الصحفيين والجمهور من حجز تذاكرهم.

وأكدت إدارة المهرجان أنهم يعملون على حل هذه المشكلة حتى لا تتكرر مرة أخرى، فيما وفرت إدارته حلا سريعا وهو تخصيص رابط حجز للصحفيين بالإضافة إلى الرابط القديم.

اجتمعت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي لالتقاط الصور الرسمية عقب وصولهم قبل ساعات من افتتاح النسخة 75 من أهم حدث فني عالمي وعلى رأسهم النجمة الهندية ديبيكا بادكون والمخرج الإيراني أصغر فرهادي.