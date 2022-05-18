عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

تداعيات اقتصادية خطيرة|موجة ارتفاع أسعار تضرب دول أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تداعيات غير مسبوقة وآثار اقتصادية مدمرة تشهدها عدة دول أوروبية خلفتها الحرب في أوكرانيا والمندلعة منذ ما يقارب 80 يوما، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24  فبراير الماضي، عن عملية عسكرية محدودة داخل الأراضي الأوكرانية.

عقوبات اقتصادية ضد روسيا

القرار الروسي بالتدخل في أوكرانيا أصاب الاقتصاد العالمي بأضرار كارثية، بحسب خبراء الاقتصاد، نظرا لما يمثله طرفي النزاع من مورد لكثير من احتياجات دول العالم من النفط والقمح خاصة الدول الأوروبية، فمثلا تغطي صادرات النفط الروسية 41% من احتياجات أوروبا من الغاز وتحديدا دولة بحجم ألمانيا.

كما تعد روسيا وأوكرانيا من كبريات دول العالم المصدرة لاحتياجات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الحبوب، إضافة إلى مدخلات إنتاج تتداخل في الكثير من الصناعات، كل هذا تأثر سلبا بالحرب الدائرة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وأولها واردات الحبوب.

كما كان لـ العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ضد الاقتصاد الروسي، الذي يرتبط بمعظم الاقتصاديات في الدول المتقدمة والنامية أثارا مدمرة على الأسعار ومنها أسعار النفط وما صاحبها من موجة تضخم غير مسبوق خاصة في الدول النامية "يتوقع المحللون أنها ستمتد لسنوات طوال".

فلم يكن الرئيس بوتين، يعلم أن أمد الحرب سوف يطول وتكثر معه العقوبات الاقتصادية، التي تركت تأثيرا مريرا على الدول الكبرى قبل الصغرى، وأصبح الجميع يعاني، فعلى سبيل المثال ترتبط دول مثل بولندا وتركيا، بعلاقات تجارية مهمة مع روسيا، وهما أكثر عرضة لتأثيرات الحرب مقارنة بالدول الأخرى.

وتستورد بولندا أكثر من نصف حاجاتها من النفط من روسيا، كما تستورد تركيا أكثر من ثلث حاجتها من روسيا أيضاً.

الأمن الغذائي العالمي على حافة الهاوية.. الحرب الروسية الأوكرانية تدك آمال الملايين في البقاء

عشماوي: العالم يخسر شهريا 3 تريليونات دولار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية| فيديو

توقف الأمدادات الروسية لأوروبا

وفي هذا الصدد، قال السفير صلاح حليمة، رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية إن روسيا من أهم الدول المصدرة للطاقة، حيث أن أوروبا تعتمد بشكل كامل على الصادرات الروسية للطاقة، خاصة من البترول والغاز، وكان هناك مشروعات خاصة بإمداد أوروبا بالغاز من روسيا، ولكن لم يحدث هذا الامداد نتيجة الأزمة الحالية.

وأضاف حليمة - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن جميع الصادرات من روسيا إلى الدول الأوروبية تأثرت بشكل كبير في مجال الطاقة والغاز، كما أن الدول الأوروبية تسعى محاولة لوجود بديل أخر للطاقة والغاز من دول أخرى، سواء من دول الشرق الأوسط أو بعض الدول الإفريقية.

وأشار حليمة -  إلى أن التوقف الروسي أثر بشكل كبير على امدادات الطاقة والغاز، مما ساعد على لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاحتياطي الاستراتيجي، حيث أن كل تلك الأمور أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير جدا، نتيجة  الانخفاض في الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي.

أما عن الحبوب بصفة خاصة أكد حليمة، أن الإنتاج الروسي والأوكراني لهما دورا كبيرا جدا في توفير نسبة كبيرة جدا من إنتاج الحبوب العالمية، وبالتالي معظم دول العالم تلجأ لروسيا وأوكرانيا في استيراد القمح والحبوب منهما.

الحرب الأوكرانية تنذر بعصر جديد للسياسة الأمنية بالعالم..لماذا وقفت اليابان ضد روسيا؟

أستاذ استثمار: تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى تعثر وإفلاس شركات عملاقة

 وتابع: "الحرب أدت إلى تقليل الصادرات الأوكرانية للحبوب بصفة خاصة، وبالتالي حدث ارتفاع في الأسعار بشكل كبير، وأوضح أن هناك دول عديدة من الدول الإفريقية ومن بينهم مصر، تأثروا بالحرب الأوركانية وجائحة كورونا أيضا".

تأثيرات على أوضاع الأمن الغذائي

واختتم: "جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتزيد من حدة أوضاع الأمن الغذاء في العالم، حيث أن هناك حالات عديدة في العالم في حاجة شديدة للغذاء، خاصة أن هناك دول تعاني من الجفاف، ومنها: الصومال وإثيوبيا، حيث أن الجفاف أثر على إنتاجهم".

ومصر لديها اقتصاد قوي مكنها من امتصاص التداعيات المتوقعة والتي ربما تكون حدتها كبيرة  على دول العالم باعتبار أن الدولتين  أكبر مصدّر للغاز الطبيعي إذ يحصل منها الاتحاد الأوروبي على 41% من احتياجاته إضافة إلى أنهما يصدران القمح بنسبة 17% عالميًا.

وتستورد أوروبا نحو 55% من الغاز ونحو 45% من البترول من روسيا ومع امتناع روسيا عن التصدير سوف تواجه أوروبا أزمة في مواصلة التنمية وتشغيل مصانعها .

ومن ناحية أخرى، تجري أمريكا محاولات لتعويض الغاز الروسي من خلال قطر إلا أنه يتوقع عدم قدرة قطر على سد هذا القدر من الاحتياج الذي ستتركه روسيا فارغًا، وفي كل الأحوال ومع ارتفاع سعر الغاز نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا سترتفع تكلفة النقل والمنتجات مما سيعود بالضرر الكبير على أوروبا بل سيضرب ذلك الاقتصاد الأوروبي والألماني.

وشهدت أسواق المال والبورصة العالمية اضطرابًا بل وخللًا كبيرًا مع توقعات من قبل الخبراء بزيادة الخسائر إذا ما استمر الغزو لاسيما مع تحذيرات أمريكا بعقوبات لروسيا مما سيؤدي إلى خلل في التعاملات المالية عالميًا .

أوكرانيا فلاديمير بوتين روسيا اوروبا الغاز الروسي الامن الغذائي الولايات المتحدة الامريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التلفيات تصل لـ مليون جنيه.. مساعد الإسكان يكشف تفاصيل تخريب ممشى أهل مصر

وزير التموين لـ صدى البلد: المواطن لو مسجلش رقم تليفونه مش هنستبعده

قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. زوجة موسيماني تستعد للإعلان عن مفاجأة مدوية

اعتبارا من الخميس.. البنك المركزي يكشف مصير سعر الفائدة

مرتضى منصور: الزمالك خسران من طلائع الجيش قبل ما يدخل المباراة أصلاً

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

الأرصاد: العواصف الترابية التي تشهدها الدول العربية لن تؤثر على مصر |فيديو

أثناء بث مباشر لحلقة طهي.. امرأة تحرق مطبخها بالكامل| شاهد

موضوعات متعلقة

أزمة اقتصادية.. ارتفاع أسعار الطاقة في إيطاليا بنسبة 72.5%

أستاذ تمويل: محدش عارف الأزمة الأوكرانية الروسية هتخلص امتى

الحكومة لـ اقتصادية النواب: ترشيد الاستيراد من الخارج بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

حظر النفط الروسي ليس خطوة سهلة.. ألمانيا تتحدث عن اتفاق في الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

إيران تحتجز سفينة أجنبية تنقل وقودا مهربا وتقبض على طاقمها

حدث ليلاً|التفاصيل الكاملة لحادث محور 26 يوليو.. رئيس الزمالك: لن نلعب باستاد القاهرة.. الاحتلال يقتحم مخيم جنين.. تدهور صحة بوتين

أخبار الرياضة| الزمالك يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين.. وموعد نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

أحمد جعفر: شعبية الزمالك في الخليج تتفوق على الأهلي| فيديو

طلاب أولى ثانوي يتوافدون على المدارس لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى

أحمد جعفر: تفوقت على ميدو وعمرو زكي في الزمالك.. ورحلت بمزاجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوليان مور وأغاث روسيل وإيفا لونجوريا على السجادة الحمراء لحفل افتتاح كان

ريد كاربت مهرجان كان قبل لحظات من حفل افتتاح النسخة 75.. صور

أحمد السقا يقدم واجب العزاء فى خليفة بن زايد بسفارة الإمارات

أمريكا حاولت تفجير القمر بالنووي.. وحقيقة الصور المتداولة عن انشقاقه

فيديو

شقيقان ينهيان حياة شاب في وسط الشارع ويثيران الذعر بقويسنا |فيديوجراف

زوجتي تخجل منه.. يحيى الفخراني يطالب بحظر البوركيني

حرقت المطبخ على الهواء.. سيدة تصور جلسة طهي وتتسبب في كارثة

ما سر العلامة الحمراء على قبر طه حسين؟.. حفيدته تجيب.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ