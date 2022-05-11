خبير: العالم يدفع الضريبة لحل المشكلات الاقتصادية الأمريكية ..فيديو

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن العالم كان مقبلا على أزمة مالية، ولكن أزمة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية عجلت من وجود تلك الأزمة في العالم كله.

وأضاف محمود عنبر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، ان حالة التضخم التي حدثت في امريكا ورفع سعر الفائدة في الفيدرالي الأمريكي، أثر بشكل كبير على مستويات التضخم ورفع الأسعار بأغلب دول العالم.

وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي، أن العالم هو من يدفع الضريبة لحل المشكلات الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا أنه لا بد من الأعتماد على الأسواق الأوروبية في السلع الغذائية.

وأشار محمود عنبر إلى أن السلع الغذائية والزراعية ستكون من القطاعات الأكثر تضررا أيضا والذى يتضح من تصريحات الأمم المتحدة التى تنذر باحتمالية وجود مجاعات داخل بعض الدول التى تعانى نقص الغذاء تزايدت خلال الأيام الماضية والذى يرجع بدوره بسبب جائحة كورونا و الأزمة الأوكرانية الروسية.