اليوم.. طلاب المعاهد الأزهرية يؤدون امتحاني الجغرافيا والفيزياء

يواصل طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية ، اليوم الأربعاء، أداء امتحانات نهاية العام 2021-2022.

ويؤدي اليوم الأربعاء ، طلاب الصف الأول الثانوي القسم العلمي، بمرحلة البعوث الإسلامية، الامتحان في مادة النحو ، ومادة الحديث وعلومه، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم الأدبي بالبعوث الإسلامية، الامتحان في مادة الصرف ومادة التجويد.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بالبعوث الإسلامية، الامتحان في مادة الصرف ومادة التجويد.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم العلمي ، الامتحان في مادة الكيمياء ، ومادة الثقافة الإسلامية، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم الأدبي، الامتحان في مادة الجغرافيا ، ومادة الثقافة الإسلامية.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي، الامتحان في مادة القرآن الكريم، ومادة الفيزياء، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي، الامتحان في مادة القرآن الكريم، ومادة الجغرافيا.

كما يؤدي طلاب الصف الأول بمرحلة التجويد بمعاهد القراءات، الامتحان في مادة النحو، ومادة الخط، ويؤدي طلاب الصف الثاني بمرحلة التخصص بمعاهد القراءات، الامتحان في مادة الصرف ومادة الفواصل.

ويؤدي طلاب الصف الأول بمرحلة التخصص بمعاهد القراءات، الامتحان في مادة الصرف ومادة الفواصل، ويؤدي طلاب الصف الأول بعالية القراءات، الامتحان في مادة التفسير ومادة الحساب، ويؤدي طلاب الصف الثاني بعالية القراءات، الامتحان في النحو والصرف.