مدافع طلائع الجيش بعد الفوز على الزمالك: كنا الأخطر في المباراة

أكد علي الفيل، مدافع نادي طلائع الجيش، أن الفريق كان الأخطر أمام الزمالك، في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة أمس.

وفاز نادي طلائع الجيش على نظيره الزمالك، بهدف للاشئ، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة ال19 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال علي الفيل مدافع طلائع الجيش لبرنامج رقم 10 مع كريم رمزي:"الفوز علي الزمالك حسن كثيرًا من ترتيب طلائع الجيش في جدول ترتيب الدوري".

وتابع: “طارق العشري رسم سيناريو المباراة خلال الأيام الماضية”.

وأختتم:"ذاكرنا طريقة لعب الزمالك جيدا واغلقنا الاطراف التي تمثل قوة الزمالك ، وكنا أصحاب الفرص الأخطر في المباراة".

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