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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخصين بأسوان لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر فيس بوك

صدى البلد

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط شخصين بأسوان؛ لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، باسم شركة أغذية تابعة لإحدى الجهات السيادية، واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على توريد كميات من المواد الغذائية لهم، بادعاء عمله بذات الشركة التابعة لإحدى الجهات السيادية "على خلاف الحقيقة".
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة؛ حيث قام شخصان مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم؛ وذلك من خلال قيام أحدهما بارتكاب واقعة النصب والاحتيال على المواطنين على النحو السالف ذكره، كما قام باستخراج كارنيهات مزورة للمجنى عليهم تحمل أسمائهم، منسوب صدورها لتلك الجهة السيادية، وقام بتحصيل ثمن تلك الكارنيهات منهم واقتسمها مع المتهم الآخر . 
وعقب تقنين الإجراءات، تنسيقاً وقطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، ومديرية أمن أسوان، أمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما هاتف محمول .. بفحصه فنياً تبين أنه محملا بالعديد من الرسائل بينه وبين ضحاياه، والعديد من صور بطاقات الرقم القومي والكارنيهات "المزورة" بأسماء ضحاياه.
وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أنه يقوم باصطناع وتزوير الكارنيهات من خلال طباعتهما بأحد مقاهي الإنترنت بمنطقة سكنه، باستخدامه برامج "الفوتوشوب"، والتي تستخدم في عمليات التزوير، وأن دور المتهم الآخر إمداده ببيانات الضحايا المشار إليهم … وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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