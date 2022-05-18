بسيوني: هدف سموحة الحفاظ على المربع الذهبي.. وأشكر سامي سلمني فريقا مميزا

أكد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق سموحة، أنه هدفه الحفاظ على بقاء فريقه في المربع الذهبي، من خلال التركيز للنفس الأخير على تحقيق نتائج إيجابية في الدور الثاني من الدوري.



وتابع مدرب سموحة خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC ، أشكر مجلس إدارة نادي سموحة بسبب دعمهم للجهاز الفني في الملعب بما يعطي حماس للمباريات، لأن النقطة لها ثمن في الدوري المصري.



وأكمل بسيوني، هدفنا الحفاظ على المربع الذهبي، وأحمد سامي مدير فني كبير لأنني تسلمت منه فريق مميز قادر على المنافسة.



وعن موقف اللاعبين المعارين، اختتم بسيوني أنه يتواصل مع عددًا من الأندية لإقناعهم بتجديد إعارتهم لبعض اللاعبين الشباب، مشيدًا بحمدي علاء لاعب وسط سموحة، المعار من الزمالك.