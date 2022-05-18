اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

بعد أن خفتت عنه الأضواء، ووجد نفسه جالسًا يدير الكافي شوب الذي يمتلكه، دون القدرة على الصعود على مسرح للغناء، على الرغم من إحيائه لحفلات بالخارج، إلا أن شعور مؤدي المهرجانات حسن شاكوش بأنه منبوذ من الجميع داخل بلده، ولرغبته في إعادة إحياء الحفلات في مصر، دفعه ذلك لإعادة طرق الأبواب، لعل نقيب الموسيقيين يصفح عنه ويمنحه تصريحًا بالغناء في مصر.

شاكوش يطرق أبواب النقابة

عاد مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، الى طرق أبواب أعضاء نقابة المهن الموسيقية لتقديم اعتذار، وقدم طلباً للقاء النقيب والاعتذار أمامه.

وفاجأ شاكوش الجميع، وخرج على الهواء مباشرة، مُعتذرًا للفنان «هاني شاكر» نقيب المهن الموسيقية وأعضاء النقابة، لما تسبب فيه من أزمات خلال الفترة الماضية.

التماس شاكوش لرفع الإيقاف

وقدم شاكوش، التماساً لرفع الإيقاف والحصار المفروض عليه من النقابة، ووعد بعدم تكرار أخطائه مرة أخرى.

وقال حسن شاكوش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» الفضائية: «أنا موقوف بقالي 9 شهور وعرفت غلطي، وبعتذر لأخويا الكبير الفنان هاني شاكر، وبقوله هامشي على الطريق الصحيح وهالتزم بالضوابط اللي هايقولوا عليها».

وقدم شاكوش الشكر للإعلامي «أحمد موسى» على إعطائه الفرصة لتبرير موقفه، وأضاف: «غصب عني دي كانت مشكلة واتعلّمت واتوقفت، وقدّمت التماساً مرة واتنين، وأتمنى النقابة تنظر في التماسي».

اعتذار للشعب المصري

وقال شاكوش: «كان لابد أن أعتذر للشعب المصري، وكل الدول العربية، وأقول لهم إن شاء الله الفترة القادمة لن أكرر أخطائي، لأني عرفت خطأي، ولن يسمعوا مني أيّ خطأ أو ألفاظاً سيئة، أو أي شيء يسيئ للشعب المصري».

وأضاف في نهاية حديثه: "أنا لا أعمل داخل مصر حاليًا لاحترامي قرار نقابة المهن الموسيقية، وأتمنى العمل داخل بلدي، وأنا لا أشعر بأي طعم للنجاح أثناء عملي خارج مصر".

نقابة الموسيقيين: لسنا ضد أحد

رد «أحمد رمضان» سكرتير نقابة المهن الموسيقية، على ما قاله شاكوش، بالتأكيد أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن رد رسمي من قبل النقابة، وأن الفنان حسن شاكوش قدّم التماسًا منذ أسبوعين، وسوف يتم عرضه على مجلس النقابة في اجتماعه المقبل لمناقشته، مشددا على أن النقابة ليست ضد أي شخص.

أحمد رمضان

وأوضح «علاء عامر» المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية أن التظلم حق قانوني لكل من لحقه ضرر من أيّ قرار إداري ولا يسقط بمضي المدة وللمجلس حق القبول أو الرفض، وتقدم شاكوش بتظلمات إلى مجلس النقابة، مع العلم أنه ليس عضواً بالنقابة لكي تسري عليه المادة 12 من نص قانون النقابة، التي نَصّت على إنهاء العضوية في عدة حالات، منها شطب اسم العضو من النقابة بقرار تأديبي طبقا لنظام تأديب، وما تم مع حسن شاكوش في سبتمبر 2021، هو سحب التصريح السنوي نهائياً.