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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أستراليا تفرض عقوبات جديدة على مسئولين وصحفيين روس

أستراليا
أستراليا

فرضت السلطات الاسترالية عقوبات جديدة على عدد من الصحفيين والمسئولين الروس.

وأفادت وزارة الشئون الخارجية والتجارة الاسترالية في بيان اليوم بأن قائمة العقوبات الجديدة تضمنت دميترى كيسيليف مدير عام وكالة "روسيا سيجودنيا" للمعلومات الدولية، وأليكسى نيكولوف مدير عام قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، وألكسندر تشابريان القائم بأعمال وزير شؤون الطوارئ الروسى، وذلك بالإضافة إلى مراسل حربي لشركة الإذاعة والتليفزيون الروسية ومقدم برامج في القناة الأولى.
وأشارت الوثيقة الاسترالية إلى أن القائمة تضمنت أيضاً شركة خاصة بالمعدات العسكرية، بالإضافة إلى شركتين تعملان في بيلاروس.

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