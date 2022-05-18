أستراليا تفرض عقوبات جديدة على مسئولين وصحفيين روس

فرضت السلطات الاسترالية عقوبات جديدة على عدد من الصحفيين والمسئولين الروس.

وأفادت وزارة الشئون الخارجية والتجارة الاسترالية في بيان اليوم بأن قائمة العقوبات الجديدة تضمنت دميترى كيسيليف مدير عام وكالة "روسيا سيجودنيا" للمعلومات الدولية، وأليكسى نيكولوف مدير عام قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، وألكسندر تشابريان القائم بأعمال وزير شؤون الطوارئ الروسى، وذلك بالإضافة إلى مراسل حربي لشركة الإذاعة والتليفزيون الروسية ومقدم برامج في القناة الأولى.

وأشارت الوثيقة الاسترالية إلى أن القائمة تضمنت أيضاً شركة خاصة بالمعدات العسكرية، بالإضافة إلى شركتين تعملان في بيلاروس.