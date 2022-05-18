سفير مصر في صربيا يلتقي برئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة بإقليم فويفودينا

التقى سفير مصر في صربيا باسل صلاح، رئيس غرفة التجارة والصناعة الإقليمية بمدينة نوفي ساد عاصمة مقاطعة فويفودينا "بوشكو فوتشيريفيتش"، بمشاركة أعضاء غرفة التجارة المسئولين عن قطاعات الزراعة والصناعة، حيث استعرض الجانبان خلال اللقاء أبرز محطات التعاون بين مدينة نوفي ساد ومحافظة الإسكندرية، وآخرها زيارة محافظ الإسكندرية إلى نوفي ساد في سبتمبر 2021، والتي تم خلالها التوقيع على اتفاقية التعاون بين المدينتين.

أكد سفير مصر في صربيا حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية خاصة الاقتصادية والتجارية بينهما، مستعرضًا الإمكانيات المتاحة للتعاون في مجالات الزراعة والمنتجات الزراعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، إلى جانب اهتمام البلدين بتعزيز التعاون الثنائي لتصبح صربيا بوابة لمصر إلى منطقة غرب البلقان، وتصبح مصر بوابة لصربيا إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.

من جانبه أشاد رئيس غرفة التجارة والصناعة الإقليمية في نوفي ساد بالتعاون المتميز بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال تبادل الزيارات بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين. كما استعرض أعضاء غرفة التجارة أهم المقومات الاقتصادية لإقليم فويفودينا، والذي يعد الأغنى والأكبر مساهمة في قطاعات الاقتصاد الصربي المختلفة.

اتفق الجانبان على متابعة التنسيق بينهما بهدف دراسة المجالات الممكنة للتعاون الثنائي خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى بحث سبل تذليل العقبات أمام التبادل التجاري بين البلدين بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجانبين.