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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى شخصين مصرعهما وأصيب اثتين آخرين اثر اصطدام سيارة بشجرة على طريق اجا- ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث على طريق ميت غمر السريع أمام قرية فيشا بنا، حيث  اصطدمت سياره ملاكي بشجرة مما أدى لوفاة شخصين وإصابة آخرين بجروح خطيرة
انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث.

 وتبين تهشم السيارة ووفاة شخصين وهما زياد مجدى السنباطي 20 عاما، وابراهيم جمال حمزة 23 عاما؛ واصابة اثنين آخرين تم نقلهما للمستشفى فى حاله خطيرة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

 

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